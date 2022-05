Independiente del Valle se impuso ante Macará con un jugador menos

Redacción Bendito Fútbol

Independiente del Valle se impuso 1-0 ante Macará con un jugador menos. Y mantiene su lucha por ganar la primera etapa. En el minuto 39, Marco Antonio Angulo saldría expulsado.

El cuadro de los rayados jugó como visitante y fue el protagonista durante todo el partido. El club marcó el ritmo de juego y desde la etapa inicial buscó anotar en la valla de sus oponentes.



Hernán Pellerano tuvo una ocasión de peligro a los 15 minutos de juego. El mediocampista remató desde fuera del área y la pelota pasó por encima del travesaño. Es fue la primera chance clara que tuvieron los dirigidos por Renato Paiva.



El golero Johan Padilla salvó a los ambateños de ir abajo en la primera mitad. Sus intervenciones fueron prolíficas para mantener la igualdad cuando su escuadra estaba acorralada.



Macará no tuvo acciones ofensivas en los 45 minutos iniciales, salvo en el 30′, cuando Felipe Mejía pudo convertir pero recibió una falta. El delantero de los ambateños se dirigía hacia el arco contrario sin ningún defensa que lo obstaculice, sin embargo, Marco Antonio Angulo le cometió la infracción.



El volante de IDV salió expulsado debido a su acto, pues cortó una posibilidad manifiesta de gol y la falta fue alevosa. Pese a tener uno más, los locales no aprovecharon para ponerse en ventaja.



En el segundo tiempo, Independiente no dio muestras de tener un elemento menos en la cancha y mantuvo su estilo de juego. En el 51, un pelotazo le llegó a Jonatan Bauman en la zona delantera y no la desaprovechó.



El ariete engañó con una finta al zaguero que lo marcaba y lo desbordó. Cuando estuvo solo frente a Padilla mandó a la pelota al fondo del arco y selló la victoria de su plantel.



El club guaytambo no pudo sobreponerse de ese golpe y ni siquiera logró el empate. La carencia de certezas por parte de sus hombres en ataque le pasaron factura al no concretar las contadas oportunidades que se les presentaron.



Con los tres puntos, Independiente del Valle suma 23 unidades y se coloca segundo en la tabla de posiciones. Macará sigue a un casillero de la zona de descenso con nueve puntos y es el equipo que menos tantos a favor tiene en el campeonato.