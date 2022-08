Horario de juegos de los ecuatorianos en el exterior

Gonzalo Plata tendrá su debut en primera división española ante el Villarreal de Pervis Estupiñán. Foto: Twitter de Pervis Estupiñan

Andrés Ávila

Este viernes 12 de agosto de 2022 empezó La Liga de España y con ello terminó la pretemporada para Gonzalo Plata (Valladolid) y Pervis Estupiñán (Villarreal).



El primer partido de este fin de semana será un duelo entre legionarios en la Bundesliga. El Leverkusen de Piero Hincapié se enfrentará al Augsburgo de Carlos Gruezo este sábado 13 de agosto, a las 08:30 (hora Ecuador).



Ese mismo día también jugará Moisés Caicedo en la Premier League. El Brighton tendrá su primer partido de local ante Newcastle a las 09:00 (hora Ecuador).



Continuando con la misma fecha, Gonzalo Plata tendrá su debut en primera división española ante el Villarreal de Pervis Estupiñán. El cotejo se jugará en el estadio José Zorrilla a las 12:00 (hora Ecuador).



Bundesliga

13 de agosto

08:30 Bayer Leverkusen vs. Augsburgo



Premier League

13 de agosto

09:00 Brighton vs. Newcastle



La Liga

13 de agosto

12:00 Real Valladolid vs. Villarreal



Ligue One

14 de agosto

08:00 Troyes vs. Toulouse



Eredivise

14 de agosto

07:30 Ajax vs. Groningen



Liga Belga

14 de agosto

06:30 STVV vs. Anderlecht

09:00 Eupen vs. Antwerp

11:30 Leuven vs. Club Brujas

14:00 Zulte Waragem vs. KRC Genk



MLS

13 de agosto

19:00 Inter Miami vs. NYC FC

21:00 Los Ángeles FC vs. Charlotte FC



14 de agosto

21:00 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake



Liga MX

12 de agosto

21:00 Necaxa vs. Monterrey



13 de agosto

17:00 León vs. Mazatlán

21:05 Guadalajara vs. Atlas

21:05 Juárez vs. Pachuca



14 de agosto

17:00 Cruz Azul vs. Toluca

19:05 Tigres vs. Santos



Liga Argentina

13 de agosto

16:00 Lanús vs. Independiente

18:30 River Plate vs. Newell’s Old Boys



14 de agosto

16:00 Estudiantes vs. Talleres de Córdoba



Brasileirão

14 de agosto

14:00 Flamengo vs. Paranaense

14:00 São Paulo vs. Bragantino

16:00 América-MG vs. Santos

17:00 Internacional vs. Fluminense