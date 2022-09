¿A qué hora juegan PSG, Real Madrid y otros equipos en Champions League?

Lionel Messi, jugador estrella del Paris Saint Germain. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

Ocho partidos de la UEFA Champions League se llevarán a cabo este 6 de septiembre del 2022, en el inicio del torneo. Hay cotejos que se disputarán a las 11:45 y otros a las 14:00. Entran en acción Real Madrid, PSG y otros clubes destacados.

El sueño por levantar el máximo trofeo a nivel de clubes de Europa vuelve a inundar a los 32 participantes. En el pasado certamen que se celebró, el Real Madrid se coronó campeón en la final ante el Liverpool.



Dentro del vigente campeonato, tres ecuatorianos tendrán participación con sus respectivos clubes. A su vez, uno de los choques será entre ellos.



Los jugadores que disputarán el trofeo son: Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen, Joel Ordóñez con el Brujas de Bélgica y Patrickson Delgado con el Ajax. El duelo que tendrá sabor ecuatoriano será entre los dos primeros futbolistas, pues comparten grupo.



La primera fecha de la Liga de Campeones se jugará durante dos días. El miércoles 7 de septiembre se culminarán los choques y, una semana después, volverán a tener lugar.



Entre los principales opcionados vuelven a estar clubes como el Madrid, el F.C. Barcelona, el París Saint Germain (PSG), el Manchester City, el Liverpool o el Bayern Múnich. A continuación te presentamos los horarios y partidos de la jornada uno.



Martes 6 de septiembre

Partido: Dinamo Zagreb vs. Chelsea.

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN y Star +.



Partido: Borussia Dortmund vs. Copenhague .

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN 2 y Star +.



Partido: Benfica vs. Maccabi Haifa.

Hora: 14:00.

Transmisión: Fox Sports 3 y Star +.



Partido: Sevilla vs. Manchester City.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN 3 y Star +.



Partido: RB Salzburgo vs. A.C. Milán.

Hora: 14:00.

Transmisión: Fox Sports 2 y Star +.



Partido: Celtic F.C. vs. Real Madrid.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN 2 y Star +.



Partido: RB Leipzig vs. Shaktar Donetsk.

Hora: 14:00

Transmisión: Star +.



Partido: PSG vs. Juventus.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN y Star +.



Miércoles 7 de septiembre

Partido: Ajax vs. Rangers.

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN 2 y Star +.



Partido: Frankfurt vs. Sporting Lisboa.

Hora: 11:45.

Transmisión: ESPN y Star +.



Partido: Inter de Milán vs. Bayern Múnich.

Hora: 14:00.

Transmisión: ESPN y Star +.



Partido: F.C. Barcelona vs. Viktoria Pilsen.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN3 y Star +.



Partido: Napoli vs. Liverpool.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN y Star +.



Partido: Atlético Madrid vs. Porto.

Hora: 14:00

Transmisión: ESPN 2 y Star +.



Partido: Tottenham vs. Marsella.

Hora: 14:00

Transmisión: Star +.



Partido: Club Brujas vs. Bayer Leverkusen.

Hora: 14:00

Transmisión: Fox Sports 3 y Star +.