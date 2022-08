Héctor Lautaro Chiriboga saldrá de Macará

Héctor Lautaro Chiriboga durante una práctica en las instalaciones de Macará. Foto: Twitter Macará Oficial.

Andrés Ávila (D)

Las consecuencias para el preparador de arqueros Héctor Lautaro Chiriboga, por su agresión contra árbitro en LigaPro ya están llegando.

El presidente del Club Deportivo Macará, Miller Salazar, dialogó este domingo 21 de agosto de 2022, en un programa de Radio Atalaya y adelanto que le deparará al exarquero ecuatoriano.



“Yo me podría adelantar con el criterio de que Héctor Lautaro Chiriboga estará fuera de Macará”, mencionó el dirigente.



Su destitución como preparador de arqueros es el primer castigo que recibe, luego de propinarle un golpe al árbitro Álex Cajas, en el duelo entre Macará vs. Aucas.



Por el momento, aún no se ha anunciado la sanción por parte del campeonato nacional, que estará a cargo del Comité Disciplinario y que se regirá conforme a la actual normativa del reglamento disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



De dos meses a un año es la penalidad máxima que podría afrontar Héctor Lautaro Chiriboga. Esto corresponde al artículo 181 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FEF.



Mientras que, en temas económicos, la multa puede llegar a los USD 1 000, tal como reza en el artículo 182 del mismo cuerpo Legal.

Anuncio de Macará

El Club Deportivo Macará emitió un comunicado oficial este domingo 21 de agosto, sobre la situación que ocurrió en el Bellavista de Ambato, con un árbitro y un miembro del cuerpo técnico del equipo.



“Será acatada la sanción que imponga la Comisión Disciplinaria de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al agresor en base a los reglamentos existentes para juzgar este tipo de actos”, se lee en el texto.



Asimismo, el elenco ambateño manifestó que apoyarán en el próximo Congreso Ordinario de la FEF, las reformas necesarias para endurecer la sanciones contra la violencia.