Gustavo Costas es uno de los técnicos más queridos y recordados por los hinchas de Barcelona Sporting Club, y es un ídolo indiscutido para los seguidores de Racing Club de Avellaneda.

El nombre de Gustavo Costas es una especie de ‘talismán‘ que en el 2012 cortó una racha de 15 años de Barcelona SC de no ganar títulos, y que en el 2024 los de Racing esperan poder celebrar un título internacional tras 36 de no hacerlo.

Costas lideró en Ecuador un grupo de jugadores entre los que destacaban Damián Díaz, Matías Oyola, Narciso Mina, Michael Arroyo, Michael Jackson Quiñónez, Miguel Ibarra, Jairo Campos, entre otros, con los que dio la tan esperada vuelta olímpica.

En la ‘Academia’ se ampara en nombres como los del chileno Gabriel Arias, los colombianos Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero, más los argentinos Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez, Bruno Zuculini, entre otros.

En Ecuador la celebración de la corona 12 de los canarios fue ruidosa y se extendió por varios puntos.

En Argentina no se espera menos. Miles de hinchas, incluso sin boletos, están viajando a Asunción para acompañar a su equipo y darle el impulso final que necesitan Costas y los suyos para sumar el cuarto título internacional de su palmarés.

Costas: ‘hay que ganar como sea’

El técnico del Racing argentino, Gustavo Costas, se declaró este viernes 22 de noviembre de 2024, “muy contento” de la clasificación de su equipo a la final de la Copa Sudamericana, que disputará el sábado 23 en Asunción ante el Cruzeiro de Brasil, y que consideró hay que ganar “como sea”.

“Mañana, como sea, hay que ganar. Cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar, para poder llevar el sueño y, como dije antes, porque la gente lo merece”, soltó Gustavo Costas, entre risas, consultado sobre el consejo que se daría como hincha.

En una conferencia de prensa en la víspera del duelo en el estadio General Pablo Rojas, “La Nueva Olla”, el técnico habló de su sueño de conquistar este título después de 36 años sin que el club de la ciudad de Avellaneda alcance un trofeo internacional.

“Es algo que yo dije desde que asumí, que necesitamos algo internacional (para) Racing, para que estas generaciones lo vean y que no esperemos ahora, si Dios quiere, mañana podamos lograrlo, no esperemos 35, 37 años de nuevo porque si no se pierden muchas generaciones”, sentenció.

Costas dijo confiar no al 100 sino “al mil por mil” en sus pupilos, a quienes describió como un grupo “espectacular” y del que contó “toman mate”, cantan las canciones del Racing y “están locos” también.

De igual forma, confesó que llora cada 10 minutos e invitó acordarse de los “viejos”, los abuelos, que les transmitieron la “enfermedad hermosa” de ser hinchas de Racing.

También celebró la posibilidad de encarar esta final en Paraguay, un país del que asegura se lleva el cariño de la gente.

“Qué lindo que justo Dios me puso con Cruzeiro, con el que quería jugar y me puso en mi segunda casa. La verdad que me cierra todo”, agregó.

Racing intenta frenar el dominio brasileño

Por su parte, el arquero argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias consideró que esta final, después de “tanto dominio brasilero”, es importante para el fútbol argentino, pero “mucho más para Racing”.

Arias destacó las cualidades de sus compañeros Roger Martínez, Johan Carbonero y Juan Fernando Quintero, todos colombianos.

“No descubriría nada diciendo la calidad de jugadores que son. Lo bueno es que los tenemos de nuestro lado, que sabemos que en cualquier momento ellos pueden desequilibrar y hacerte ganar un partido, así que me pone muy feliz y muy contento de, como dije hoy, poder tener esa clase de jugadores con tanta calidad en el plantel”, resaltó.

