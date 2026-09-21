Gonzalo Plata y Valencia llegan desde Flamengo con dudas para los partidos con Ecuador

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Gonzalo Plata y Anthony Valencia fueron convocados para el inicio de la era de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, pero los dos atacantes llegan desde Flamengo en situaciones diferentes. El primero encendió las alertas por una molestia física, mientras el segundo todavía busca ganar espacio en el equipo brasileño.

La principal preocupación está alrededor de Plata. El ecuatoriano sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho durante el partido ante Red Bull Bragantino, disputado el domingo 20 de septiembre por el Brasileirão, y abandonó el campo en los minutos finales. El jugador será evaluado para establecer el alcance del problema físico y conocer si podrá incorporarse con normalidad a la Tricolor.

Plata y Valencia llegan desde Flamengo con escenarios distintos para Ecuador

La situación de Gonzalo Plata adquiere mayor relevancia por el calendario. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre, en el primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección. Después, el equipo jugará ante Japón, el 1 de octubre, y cerrará su participación en Asia el 5 de octubre frente a Panamá o Nueva Zelanda.

Por eso, los próximos días serán determinantes para Plata. Hasta el momento no existe un diagnóstico que permita establecer que el atacante será baja para la gira. La evaluación médica deberá determinar si la molestia requiere tratamiento y descanso o si el futbolista puede viajar y quedar a disposición del cuerpo técnico ecuatoriano.

La incertidumbre aparece precisamente cuando Gallardo empieza a trabajar con un grupo de 26 convocados. La gira por Corea del Sur y Japón será el primer contacto del entrenador argentino con sus futbolistas dentro de una cancha y servirá para comenzar a construir el equipo de su nuevo ciclo.

El episodio también se produce pocas semanas después de la transferencia frustrada de Plata al Dínamo de Moscú. Como publicó este Medio el 14 de septiembre de 2026, el club ruso decidió no completar su contratación después de los exámenes médicos. En aquella ocasión, el inconveniente estaría relacionado con una rodilla, mientras que la molestia reportada ahora corresponde al muslo derecho.

Leonardo Jardim explica el momento de Anthony Valencia en Flamengo

La situación de Anthony Valencia es diferente. El atacante también fue llamado por Gallardo, aunque llega a la concentración después de tener una participación limitada con Flamengo. El ecuatoriano no tuvo minutos ante Red Bull Bragantino y su entrenador, Leonardo Jardim, explicó que su manejo responde al proceso de adaptación de los futbolistas jóvenes.

Jardim incluyó a Valencia y Joaquín Freitas dentro de ese grupo. El entrenador sostuvo que ambos son jugadores en los que confía y que cuentan con condiciones para aportar al equipo, pero señaló que su incorporación debe realizarse progresivamente.

“Son dos chicos, sea Valencia o Freitas, dos jugadores jóvenes en los que creemos, con muchas competencias”, explicó el entrenador después del compromiso. Jardim agregó que busca introducirlos “poco a poco” y que determinadas situaciones de los partidos también condicionan el momento elegido para utilizarlos.

El DT puso como ejemplo las exigencias defensivas que pueden aparecer durante un encuentro. Su explicación apunta a que la ausencia de Valencia no responde a que haya dejado de estar en sus planes, sino al manejo de un plantel amplio y al proceso de adaptación que atraviesa el ecuatoriano después de llegar al fútbol brasileño.

Anthony Valencia fue presentado oficialmente como jugador de Flamengo el 1 de septiembre de 2026, como detalló EL COMERCIO. El atacante llegó procedente del Royal Antwerp, de Bélgica, y firmó un contrato hasta diciembre de 2031. Su fichaje significó el regreso del extremo al fútbol sudamericano después de cuatro temporadas en Europa.

Gallardo espera a los dos ecuatorianos en Asia

Para Gallardo, las situaciones de los dos jugadores plantean necesidades diferentes. En el caso de Plata, la prioridad pasa por conocer su condición física y determinar si podrá trabajar y competir con normalidad. Con Valencia, la gira representa una oportunidad para sumar ritmo y comenzar a mostrarle al nuevo cuerpo técnico qué puede ofrecer dentro de la renovación de la Tricolor.

El primer examen llegará rápidamente. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre y posteriormente viajará a Japón para continuar la gira. Mientras la delegación empieza a reunirse en Asia, la evolución de Plata y la incorporación de Valencia estarán entre las novedades a seguir antes del estreno de Gallardo.

Preguntas frecuentes sobre Gonzalo Plata y Anthony Valencia antes de la gira de Ecuador:

❓ ¿Gonzalo Plata está lesionado y será baja para Ecuador? Por ahora, no está confirmado que Gonzalo Plata sea baja para la Selección.

El atacante sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho durante el partido de Flamengo ante Red Bull Bragantino. Será evaluado para determinar el alcance del problema y si puede incorporarse con normalidad a la Tricolor. ❓ ¿Qué le pasó a Gonzalo Plata en el partido de Flamengo? Plata presentó una molestia en la parte posterior del muslo derecho.

El problema apareció durante el encuentro del domingo 20 de septiembre y provocó que abandonara la cancha en los minutos finales. La nota señala que todavía no existe un diagnóstico definitivo. ❓ ¿La molestia de Plata está relacionada con el problema detectado antes de su posible fichaje por Dínamo de Moscú? Según la información presentada, se trata de zonas diferentes.

El inconveniente relacionado con la transferencia frustrada al Dínamo de Moscú habría estado vinculado con una rodilla. La molestia reportada ahora corresponde al muslo derecho. ❓ ¿Por qué Anthony Valencia tiene pocos minutos en Flamengo? Su entrenador, Leonardo Jardim, explicó que atraviesa un proceso de adaptación y entrada progresiva al equipo.

Jardim señaló que confía en las condiciones del ecuatoriano, pero busca introducirlo “poco a poco”. Valencia llegó a Flamengo desde el Royal Antwerp y fue presentado oficialmente el 1 de septiembre de 2026. ❓ ¿Cuándo podrían jugar Plata y Valencia con la Selección de Ecuador? El primer partido de la gira será ante Corea del Sur el 24 de septiembre de 2026.

La participación de Plata dependerá de su evolución física. Ecuador posteriormente enfrentará a Japón el 1 de octubre y cerrará la gira el 5 de octubre frente a Panamá o Nueva Zelanda.

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