Gianluigi Donnarumma, portero del Paris Saint-Germain (PSG), compartió un mensaje este martes 12 de agosto de 2025 en sus redes sociales después de ser excluido del equipo por decisión del entrenador español Luis Enrique.

La decisión de Luis Enrique sobre Gianluigi Donnarumma se da luego de que el portero italiano se negó a renovar su contrato con el PSG, que vence en junio de 2026, por lo que se abrió un frente de batalla con el español conocido, entre otras cosas, por sus explosivas decisiones.

Donnarumma vs. Luis Enrique, primer round

Gianluigi Donnarumma expresó su deseo de jugar “una vez más” en el Parque de los Príncipes para poder despedirse de la afición “como corresponde”.

El PSG dio a conocer la lista de jugadores convocados para el partido de la Supercopa de Europa contra el Tottenham, que se disputará este miércoles 13 en Udine, Italia. En esa nómina no figura el guardameta italiano, una pieza fundamental en los recientes éxitos del club, decisión que Luis Enrique aseguró fue tomada “al 100%” por él mismo durante una rueda de prensa.

Aunque elogió a Donnarumma tanto como portero como persona, calificándolo de “excepcional”, el técnico explicó que ahora busca un arquero con características diferentes, lo que motivó la reciente incorporación del francés Lucas Chevalier, proveniente del Lille.

En su mensaje dirigido a los seguidores del PSG, Donnarumma manifestó: “Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí y nunca lo olvidaré. Siempre guardaré el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir en casa”.

El portero añadió que desde su llegada al club ha dado todo, tanto dentro como fuera del campo, para ganarse un lugar y defender la portería del PSG. Sin embargo, lamentó que alguien haya decidido que ya no pueda ser parte del grupo y ayudar en el éxito del equipo, confesando sentirse “decepcionado y desanimado”.

También dedicó unas palabras a sus compañeros, a quienes considera su “segunda familia”: “Gracias a mis compañeros de equipo por cada batalla, cada risa y cada momento compartido. Siempre serán mis hermanos”.

Finalmente, Donnarumma se refirió a su etapa en el PSG en pasado, dando a entender que no seguirá vistiendo la camiseta parisina: “Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un honor inmenso. Gracias, París”.

El portero italiano llegó al PSG libre en el verano de 2021, tras salir del Milan, club en el que se formó y debutó profesionalmente. En ese equipo tampoco renovó contrato, lo que generó el disgusto y las protestas de los aficionados milanistas.

