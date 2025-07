El mercado de fichajes 2025 ha sido agitado para los futbolistas ecuatorianos, que siguen en la mira de varios clubes europeos. Uno de ellos es Jeremy Sarmiento, quien ha recibido acercamientos desde España, Brasil y ahora también desde Italia.

El mundialista con Ecuador en Catar 2022 regresó al Brighton & Hove Albion para iniciar la pretemporada 2025/26, luego de haber jugado la campaña anterior con el Burnley.

Con los ‘Clarets’, Sarmiento fue pieza importante en el ascenso a la Premier League desde el Championship. Sin embargo, el club no ejecutó la opción de compra.

Pese a que ya entrena con las ‘Gaviotas’, medios ingleses informan que el nuevo entrenador del Brighton, el estadounidense-alemán Fabian Hürzeler, no tiene al extremo ecuatoriano entre sus planes para la temporada.

El Bologna, protagonista de las últimas temporadas en la Serie A de Italia —y reciente campeón de la Copa Italia—, está interesado en los servicios de Jeremy Sarmiento.

Según el periodista italiano Nicolò Schira, especialista en el mercado de fichajes, el club ‘Felsinei’ ya solicitó información por el jugador ecuatoriano, con miras a reforzar su ataque.

Sarmiento es visto como una posible alternativa para cubrir la salida del suizo Dan Ndoye, quien fue transferido al Nottingham Forest de la Premier League tras dos excelentes campañas en Italia.

De momento no existe una oferta concreta, pero el Bologna se suma a una lista de clubes que han mostrado interés por Sarmiento. Entre ellos destacan el Atlético de Madrid y el Cruzeiro de Brasil. Este último fue descartado por el propio futbolista.

