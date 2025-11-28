Gerard Piqué ha cambiado el césped por el aula magna, debutando esta semana como profesor invitado en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Boston, por cuyas aulas pasaron personalidades como Natalie Portman, Mark Zuckerberg y Bill Gates.

Gerard Piqué, exfutbolista del Manchester United, FC Barcelona, entre otros, y campeón del mundo en 2010 con España, ofreció una clase magistral que tuvo como foco central el meteórico ascenso y el modelo de negocio de la Kings League.

Más noticias:

Gerard Piqué habló de la Kings League en Harvard

El fenómeno que ha sacudido las audiencias del fútbol tradicional fue el eje de un caso de estudio presentado por Gerard Piqué a los estudiantes del MBA, como parte de la asignatura “Business of Entertainment, Media and Sports”.

La reconocida directora del curso, Anita Elberse, y el investigador español David Moreno fueron quienes propusieron a los alumnos analizar el lanzamiento de la liga de fútbol 7 y su potencial disruptivo.

Para Piqué, este regreso a las aulas de Harvard tiene un matiz especial, ya que él mismo cursó una versión corta de este programa en 2017, también bajo la tutela de la profesora Elberse.

Te puede interesar: Shakira reveló detalles de su relación con Gerard Piqué y su vida

Al igual que él, otras figuras públicas como el deportista Pau Gasol han participado en estas formaciones.

Las sesiones se concentraron en desgranar las claves que han catapultado a la Kings League como uno de los productos de entretenimiento deportivo más relevantes del momento.

Según reportes de diversos medios, el análisis se centró en tres pilares fundamentales: una narrativa genuinamente adaptada a las redes sociales, un formato de competición que rompe con lo convencional y una conexión excepcionalmente estrecha con su comunidad de seguidores.

¿Qué es la Kings League?

La competición, que inició su andadura el 1 de enero de 2023, ha demostrado ser un éxito no solo en su formato original, sino en su expansión global.

Actualmente cuenta con ligas masculinas y femeninas en España y México, y planes de lanzamiento en mercados clave como Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África, con Estados Unidos como siguiente paso.

Te puede interesar: Gerard Piqué quiso ir tras Shakira y Clara Chía le pidió que se decida, según paparazzi

El impacto económico también respalda el modelo al cerrar su primer año completo con un volumen de negocio que alcanzó los 23,2 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado en finanzas deportivas Palco23.

“Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es la Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo”, declaró Gerard Piqué, visiblemente satisfecho.