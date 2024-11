Gabriel ‘Loco’ Cortez es uno de los principales responsable que El Nacional esté a 90 minutos de sumar un nuevo título a su larga historia, luego de 18 años de no hacerlo y de una espera que esperan cortar.

Para el segundo semestre de este 2024, Gabriel Cortez se unió a la disciplina de El Nacional, tras ser descartado por Ariel Holan, exentrenador de Barcelona Sporting Club, que decidió no contar más con el talentosos mediocampista.

Más noticias:

Con la camiseta roja lleva jugados 13 partidos, nueve de la segunda etapa de la Liga Pro y cuatro de la Copa Ecuador. Marcó cuatro goles claves para mantener a su equipo con el protagonismo que esperan sus hinchas.

El debut fue en la tercera fecha de la Liga Pro contra Emelec. Ingresó en el segundo tiempo y fue clave para la victoria 0-1 en el George Capwell, al ser el autor del tiro de esquina que fue desviado por Jhon Jairo Sánchez hacia su propia puerta.

Son cuatro titularidades con la venia del entrenador Marcelo Zuleta, que lo utiliza como uno de sus primeros cambios para darle un nuevo impulso a sus planteamientos, por lo que siempre lo utiliza en casa y fuera de ella.

Sus tantos fueron ante Cumbayá en el Olímpico Atahualpa, y Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado.

Foto: API.

Cortez y la Copa Ecuador

En la Copa Ecuador la presencia del esmeraldeño ha sido fundamental para llevarlos a esta nueva final.

Jugó desde los octavos de final y marcó un gol en la victoria 2-3 ante Atlético Santo Domingo; sostuvo al equipo en los cuartos de final ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado; y en las dos semifinales ante Mushuc Runa se puso el equipo al hombro y lo guio a la final.

En la revancha en Quito fue el autor del 1-0 con un golazo, y dio la asistencia para que Jonathan Borja sentencie el 2-0 definitivo y el 4-1 en el marcador global, desatando la fiesta en el Olímpico Atahualpa.

El ‘Loco’ fue uno de los que más celebró con sus compañeros y con los más de 15 000 hinchas que apoyaron a los militares en estas semifinales.

Barcelona no lo tomó en cuenta

El presente de Cortez es diametralmente opuesto al primer semestre con Barcelona Sporting Club.

Ni con el uruguayo Diego López, y menos con el argentino Ariel Holan, fue tomando en cuenta y poco a poco perdió espacio hasta salir del equipo definitivamente.

En la Copa Libertadores apenas sumó 43 minutos, divididos entre 23 contra Cobresal y 20 ante Sao Paulo.

En la Liga Pro la historia se repitió. Fue titular ante Libertad en Loja y anotó dos golazos en el Reina del Cisne.

Luego de esos, jugó 18 minutos vs. Imbabura, 11′ vs. Macará, 2′ vs. Emelec, 31′ vs. Universidad Católica y un gol, en el debut de Holan, que nunca más le dio minutos y lo mantuvo en el banco de suplentes en los siguientes seis juegos.

Foto: API.

San viernes – Especial de Halloween