¿Interés del Inter Miami por Leonardo Campana?

El destino futbolístico de Leonardo Campana, de 21 años, estaría en la Major League Soccer (MLS). En Estados Unidos se señala que existe interés del Inter Miami FC.

Ese club estadounidense buscaría reforzarse con jugadores sudamericanos, con los que estarían en conversaciones. Además de Campana le interesaría el colombiano Emerson Rodríguez.

Desde que salió del país, transferido por Barcelona SC, Campana ha seguido su carrera en Europa, primero en el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra (2020), FC Famalicão de Portugal (2020-2021) y Grasshoppers de Suiza (2021).



El guayaquileño no ha logrado consolidarse, al punto que dejó de ser convocado a la Selección Ecuatoriana absoluta, que a nivel sub-20 fue la que lo catapultó hacia el exterior.



Campana triunfó con Ecuador en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2019, del que la Tri fue campeona y él su goleador, así como máximo arponero del torneo.

👀 Inter Miami’s anemic attack may soon get a lift via a pair of young South American talents.



Sources tell me Inter Miami is in talks with Ecuadorean international Leonardo Campana and U-20 Colombia national team winger Emerson Rodriguez.#InterMiamiCFhttps://t.co/QsCQ0rbeDA