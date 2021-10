Francisco Egas busca que los clubes cedan jugadores a la Selección

Redacción Bendito Fútbol

Hay posturas divididas entre los clubes de la LigaPro. Unos prestarán a sus jugadores y otros decidieron reservárselos para sus juegos cruciales en el cierre de la temporada regular. En el campeonato hay puntos en juego y coincide con el amistoso que se pactó con México, en Estados Unidos.

Mientras clubes como Liga de Quito y Delfín ya confirmaron que sí cederán a sus jugadores a la Tri, otros como Emelec y Barcelona decidieron guardárselos para sus respectivos partidos.

La Tri jugará ante México el 28 de octubre, en Charlotte, Estados Unidos. El gran problema es que el DT Gustavo Alfaro deberá estructurar una nómina con jugadores del medio local y algunos de afuera, a la espera de que los clubes lo acepten ¿Por qué? No es una fecha FIFA y los equipos no están en obligación de prestar jugadores.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aboga para que todos los citados por Alfaro puedan cumplir con la Tri.

“Tenemos una relación muy cordial con nuestros clubes, entendemos sus esfuerzos, entendemos sus momentos y estamos llevándolo en una paz absoluta”, aseguró el máximo dirigente de la Selección.

Egas reconoció que buscarán que los clubes entiendan la postura de la FEF y los beneficios que habrá para la Tri y los jugadores el amistoso ante los aztecas.

“Tratamos de que ellos entiendan cuán beneficioso puede ser este partido, no sólo para la Selección sino para sus jugadores también y nosotros tratando de entender los momentos (…) Así que no me queda ninguna duda de que vamos a llegar a un entendimiento con los clubes para contar con algunos de sus jugadores, sino todos, y tener una selección que compita contra México sin alterar mucho los planes de nuestros clubes en el Campeonato”, dijo Egas.