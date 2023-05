Histórica goleada de Fluminense a River Plate en Libertadores

Jugadores del Fluminense festejan un gol ante River Plate en la Copa Libertadores 2023. Foto: @FluminenseFC

Agencia EFE

Fluminense goleó a River Plate en el Maracaná de Río de Janeiro. El cuadro carioca se impuso por 5-1 en la Copa Libertadores, con un 'hat-trick' de Germán Cano.

Los otros dos goles del Fluminense fueron del colombiano Jhon Arias, protagonista igualmente con dos asistencias para Cano; mientras que el delantero Lucas Beltrán descontó para el cuadro porteño.



Con el triunfo, Fluminense sumó su tercera victoria en igual número de partidos y con nueve puntos lidera el grupo.



En el minuto 28, cuando las fuerzas estaban equilibradas y ninguno de los dos equipos conseguía vulnerar la defensa del rival, una proyección del delantero Keno dejó en posición de gol a Cano, quien eludió a tres rivales y con pierna izquierda abrió el marcador.



Con el marcador adverso, los dirigidos por Martín Demichelis no se desanimaron y en un descuido de Arias el uruguayo Nicolás De la Cruz aprovechó para darle una asistencia a Beltrán, quien emparejó así las acciones a los 38 minutos.



River Plate se cayó en el Maracaná

En el segundo tiempo, a los 52 minutos y antes de que la hinchada comenzara desesperarse, el creativo Paulo Henrique Ganso se juntó con el lateral Samuel Xavier, quien cruzó para que Cano venciese nuevamente a su compatriota Franco Armani.



Con la ventaja, el conjunto local, del técnico Fernando Diniz, no dejó reaccionar al equipo de Buenos Aires, en el que Nacho Fernández, viejo conocido de la afición brasileña tras su paso por Atlético Mineiro, no pudo hilvanar la creación.



El tercero llegó en el minuto 74, en una jugada de Alexander que dejó libre a Arias y el colombiano, de remate con pierna izquierda, anotó su primer gol de la noche.



La sociedad Arias-Cano volvió a surtir efecto a los 86 minutos, cuando el colombiano, calcado y de memoria, volvió a asistir y el argentino, sin piedad, puso el 4-1.



Pero Arias quería más y en el tiempo de reposición, tras una habilitación del reserva John Kennedy puso el lapidario 5-1 que llevó al delirio a la hinchada del Fluminense.



El partido entre brasileños y argentinos se disputó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro bajo la lupa del juez uruguayo Esteban Ostojich.



En la próxima jornada, el 25 de mayo, Fluminense jugará en La Paz ante The Strongest y River Plate irá a la capital peruana para enfrentar al Sporting Cristal.

