Independiente del Valle se lució en Brasil y derrotó a Corinthians en la Copa Libertadores

Independiente del Valle le ganó a Corinthians, en Brasil. Los rayados se impusieron 2-1 gracias a un doblete de Lautaro Díaz, en su tercer juego por la Copa Libertadores.

El conjunto de Sangolquí fue el segundo de Ecuador en inaugurar la tercera fecha de torneos internacionales. Antes, Aucas había sido el primero en jugar y cayó en Chile ante el Ñublense por 2-1 tras una remontada en 10 minutos.



En el cotejo para el cuadro de Martín Anselmi, ambas escuadras se jugaban puntos vitales para sus aspiraciones. Tras haber caído con Argentinos Juniors y vencer a Liverpool de Uruguay, las dos tenían tres puntos y se ubicaban en el segundo y tercer lugar.



Si bien la ventaja del 'Bicho' se mantenía, en su duelo ante los carrúas empató ante 1-1. Aquel panorama otorgaba al ganador la chance de acecharlo y reducir la distancia a un solo punto.

Independiente golpeó, Corinthians se mantuvo en pie de guerra

Los resultados de los clubes en la antesala del compromiso dejaban ver la paridad que existía entre las dos escuadras. En el rectángulo de juego, aquello no cambió y quedó demostrado.



El cuadro local fue el que salió a proponer y se mostró mejor que en el duelo previo en los primeros instantes. Independiente no se dejó acorralar y, aunque le costó llegar a pasar la media cancha, de a poco ganó terreno y elucubró ataques.



El primer gol del compromiso fue para Independiente del Valle y llegó a los 22. Después de un ataque que Corinthians no logró cerrar totalmente, Lautaro Díaz consiguió adelantar al club.



En primera instancia, el conjunto brasilero ya había rechazado el balón, pero este quedó dividido y en los aires. Michael Hoyos consiguió pivotear y con velocidad desde el costado izquierdo, Díaz ingresó en el área y rompió el arco de Cassio.



La reacción de los paulistas no tardó demasiado y a los 35, Roger Guedes volvió a poner tablas en el encuentro. Después de un pelotazo, la zaga de los ecuatorianos rechazó, pero el balón le quedó a un rival igual que en su tanto. Este tiró un pase entre líneas que dejó mano a mano al '10' del 'Timao' y venció al guardameta Moisés Ramírez.

Victoria para Independiente y segundo en la tabla

En el segundo tiempo, Independiente del Valle no tardó mucho en volver a imponer condiciones. Lautaro Díaz, enchufado, encontró su doblete y el triunfo definitivo.



A los 52 minutos, el delantero argentino logró recibir un paso filtrado hacia el área contraria. El ariete consiguió ganarle las espaldas y el forcejeó al rival para, con una sutil puntillada, enviar el balón a un costado del guardameta.



El actual campeón de la Copa Sudamericana no paró con el asedio y logró un tercer tanto, sin embargo, este fue anulado por el VAR. Jordy Alcívar había marcado un gol que ingresó por el ángulo derecho desde el costado opuesto. Al momento de revisar la jugada se dictaminó fuera de juego.



A partir de los 72', Independiente optó por sacar a sus jugadores más destacados y cerrar el partido. Lo consiguió. El compromiso finalizó con el 2-1 triunfal en Brasil y con los vencedores con segundos y con seis puntos en su grupo.

