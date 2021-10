Félix Torres: ‘Me he ganado el derecho a estar de titular’

Agencia EFE

El defensor del Santos Laguna mexicano Félix Torres afirmó este viernes 8 de octubre del 2021 que la selección de Ecuador saldrá a buscar los seis puntos en las canchas de Venezuela y Colombia para consolidar la posición que de momento le asegura una plaza directa en el Mundial de Catar.

“Vamos a trabajar fuerte, vamos a reafirmar por qué fue que ganamos a Bolivia, a demostrar por qué estamos en el tercer puesto”, dijo el jugador de 24 años un día después de la goleada en Guayaquil por 3-0 que ha dejado a la Tri con 16 puntos.

“Tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando, para que poco a poco se nos vayan dando los resultados”, añadió el exjugador del Barcelona ecuatoriano.

Al hablar de su desempeño individual, dijo no sentirse indispensable en la Tri, pero matizó que ha hecho méritos para estar entre los titulares del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

“Creo que me he ganado el derecho a estar de titular por méritos propios. He venido trabajando y apoyando a mis compañeros, pero no me siento indispensable, creo que todos pueden estar en mi puesto, pero siempre atento a recibir la ayuda de los más experimentados que nos ayudan para seguir creciendo”, anotó.

“El propósito es dar el máximo en el encuentro que me toque estar cuando el técnico lo decida”, puntualizó.