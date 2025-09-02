La Serie B del fútbol ecuatoriano volvió a quedar marcada por la polémica, no por el resultado deportivo, sino por los incidentes de violencia registrados en el partido entre San Antonio de Ibarra y 9 de Octubre, jugado este martes 2 de septiembre en el estadio Olímpico Ciudad de Ibarra.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del hexagonal por el título, terminó 2-2, pero el marcador pasó a un segundo plano tras una pelea. Todo se desató en el tiempo de reposición (90+4), cuando un miembro del cuerpo técnico del conjunto octubrino empujó a un pasabolas.

La situación provocó la inmediata reacción de Saenddy Yánez, lo que originó empujones e insultos entre jugadores de ambos equipos. En medio del caos, la acción más grave fue el codazo de Elkin Chichande contra Andy Lucas, que encendió aún más la trifulca.

El árbitro expulsó a futbolistas de ambos bandos, aunque Chichande no recibió la tarjeta roja.

¿Cómo está la Serie B?

La segunda división del fútbol ecuatoriano se encuentra disputando la fase final bajo un nuevo formato instaurado este año: un hexagonal por el título y los dos ascensos, y un hexagonal por el descenso.

Tras 22 partidos de la fase regular, los seis mejores clasificados accedieron a la pelea por el ascenso, mientras que los seis últimos buscan evitar caer a la Segunda Categoría. Cabe destacar que los puntos obtenidos en la primera fase se mantienen para esta etapa, como premio a la regularidad.

Actualmente, el Guayaquil City es líder con 40 puntos, seguido por Leones del Norte, que tiene la misma cantidad pero con menor gol diferencia. En el tercer lugar aparece 9 de Octubre con 37, mientras que más abajo están Independiente Juniors (36), Gualaceo (35) y San Antonio (33).

Es importante resaltar que San Antonio e Independiente Juniors no pueden ascender, ya que son filiales de Universidad Católica e Independiente del Valle, respectivamente.

