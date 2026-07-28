Enner Valencia, a un paso del fútbol argentino: Jorge Sampaoli lo quiere en Talleres

El futuro de Enner Valencia estaría muy cerca de definirse. Luego de quedar como agente libre tras finalizar su vínculo con Pachuca, el delantero ecuatoriano tendría todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de Talleres de Córdoba.

De concretarse la operación, el capitán y máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador disputará por primera vez el campeonato argentino a sus 36 años.

Enner Valencia, a un paso de Talleres

De acuerdo con el periodista argentino Germán García Grova, especialista en el mercado de fichajes, las negociaciones entre Talleres y el atacante ecuatoriano se encuentran muy avanzadas.

El comunicador también señaló que la incorporación de Valencia es un pedido expreso del entrenador Jorge Sampaoli, quien conoce al delantero desde el inicio de su carrera profesional.

El reencuentro entre Enner Valencia y Jorge Sampaoli

En caso de concretarse el fichaje, Valencia volverá a trabajar con el técnico que le dio la primera gran oportunidad en el fútbol profesional.

Fue Jorge Sampaoli quien promovió al delantero al primer equipo de Emelec en 2010, cuando el entrenador argentino dirigía al conjunto ‘eléctrico’ y contaba con Sebastián Beccacece como asistente técnico.

Bajo las órdenes de Sampaoli, Enner disputó 36 partidos entre el Campeonato Ecuatoriano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, registrando dos goles y cuatro asistencias antes de consolidarse como uno de los delanteros más prometedores del fútbol ecuatoriano.

Los números de Enner Valencia en su carrera

Valencia llegó a Pachuca en septiembre de 2025 procedente del Internacional de Porto Alegre. En su segunda etapa con el club mexicano disputó 22 partidos, marcó ocho goles y dio una asistencia.

Según los registros, el atacante acumula 750 partidos como profesional, con 245 goles y 79 asistencias.

La etapa más goleadora de su carrera la vivió con el Fenerbahçe, entre 2021 y 2023, cuando anotó 59 goles en 116 encuentros, su mejor registro con un mismo club.

A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Emelec, Pachuca, Tigres, West Ham United, Everton, Fenerbahçe e Internacional de Porto Alegre, y ahora estaría a las puertas de sumar a Talleres de Córdoba como el octavo club de su carrera profesional.

Con la Selección de Ecuador se retiró tras el Mundial 2026 tras 109 partidos y 49 goles. Es el goleador histórico de la Tri en general y en los Mundiales con seis anotaciones.