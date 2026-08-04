Enner Valencia está a un paso de Boca Juniors: ¿qué se sabe de su inminente fichaje?

Enner Valencia está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Luego de finalizar su vínculo con Pachuca de México, el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador tendría todo acordado para sumarse al conjunto xeneize.

A sus 36 años, el delantero iniciaría un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes de Sudamérica, después de disputar el Mundial 2026 con Ecuador y poner fin a su etapa en la selección nacional.

En las últimas semanas, Valencia también fue relacionado con Talleres de Córdoba, por pedido del técnico Jorge Sampaoli, además de surgir rumores sobre un posible regreso a Emelec. Sin embargo, todo apunta a que su futuro estará en Buenos Aires.

¿Qué se sabe del fichaje de Enner Valencia con Boca Juniors?

De acuerdo con periodistas especializados en el mercado de fichajes argentino, como César Luis Merlo y Germán García Grova, Boca Juniors alcanzó un acuerdo con el delantero ecuatoriano.

🚨Boca tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Enner Valencia, agente libre tras su salida de Pachuca.

*️⃣Charlas en la etapa final y, si todo sale bien, se lo espera cerca del fin de semana para revisión médica y firma.

ℹ️Sobre la base de @gonzalosuli & @Eze_sosa pic.twitter.com/oJggRKrPSy — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

Según Merlo, las negociaciones están muy avanzadas y durante el fin de semana se realizarán los exámenes médicos, paso previo a la firma del contrato.

Por su parte, García Grova informó que Valencia firmará un vínculo por 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2027, y que el acuerdo quedará oficializado una vez superadas las revisiones médicas.

Hasta el momento, Boca Juniors no ha realizado un anuncio oficial.

Enner Valencia sería el segundo ecuatoriano en Boca Juniors

De concretarse la operación, Enner Valencia se convertirá en el segundo futbolista ecuatoriano en disputar partidos oficiales con Boca Juniors.

El primero fue Raúl Noriega, quien defendió la camiseta xeneize entre 1993 y 1994, período en el que disputó siete encuentros oficiales.

Los casos de Damián Díaz y Joffre Guerrón

Existen otros dos casos particulares relacionados con futbolistas ecuatorianos y Boca Juniors.

Damián Díaz integró el plantel xeneize en 2008, disputó siete partidos y conquistó la Recopa Sudamericana. Sin embargo, en ese momento todavía tenía únicamente la nacionalidad argentina y se naturalizó ecuatoriano varios años después, antes de representar a Ecuador en la Copa América 2021.

Otro caso es el de Joffre Guerrón, quien pasó por las divisiones formativas de Boca Juniors, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. Posteriormente regresó a Ecuador, donde inició su carrera profesional con Aucas.

Un nuevo reto para el goleador histórico de Ecuador

Si el fichaje se confirma en las próximas horas, Enner Valencia sumará un nuevo capítulo a su extensa trayectoria internacional.

Tras jugar en Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el delantero tendría su primera experiencia en el fútbol argentino.