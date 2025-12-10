La UEFA Champions League tuvo un duelo entre ecuatorianos durante este miércoles 10 de diciembre del 2025. Piero Hincapié y el Arsenal se enfrentaron a Joel Ordóñez y al Brujas, durante la sexta fecha de la UEFA Champions League, y vencieron por 3-0.

Arsenal al borde de los octavos de Champions con Piero Hincapié como titularidad

Para el choque ante el Brujas, el Arsenal arriba como el mejor equipo de la UEFA Champions League y tenía la posibilidad conseguir un lugar en los octavos de final de manera directa. La escuadra contaba con un puntaje perfecto de 15 puntos en con partidos.

Si el plantel británico conseguía el triunfo ante los belgas, este extendería su dominio en la ronda liguera del certamen y podría volverse inalcanzable para sus rivales fuera de la zona directa de octavos de final. Los ocho primeros ingresarán a tal fase y esperarán un rival que salga de los ‘playoffs’ entre la novena y la vigesimotercera posición.

Al conseguir 18 puntos con aún seis por disputarse, el noveno Tottenham ya no podría alcanzarlo. Este último cuenta con 11 unidades. Pese a ello, otros equipos podían asumir esa posición y dejar al Arsenal sin asegurar su cupo.

En el compromiso, el ecuatoriano Piero Hincapié estuvo en la oncena inicial. Esta fue su segunda titularidad en un partido de Champions con los ‘gunners’.

Brujas busca meterse en zona de clasificación de Champions con Joel Ordóñez

El Brujas del ecuatoriano Joel Ordóñez, a su vez, espera volver a la zona de clasificación de la UEFA Champions League. El equipo belga ni siquiera se encuentra dentro de los elencos que disputarán los ‘playoffs’.

La escuadra negriazul se ubica en la decimoctava posición del certamen. Suma tan solo cuatro puntos a raíz de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Alineaciones de Arsenal vs: Brujas.

Arsenal: David Raya (arquero); Benjamin White, Cris Norgard, Piero Hincapié, Martin Lewis-Skelly (defensas); Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard (volantes); Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres, Noni Madueke (delanteros).

Brujas: Simon Mignolet (arquero); Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seus (defensas); Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Borges, Hans Vananke, Christos Tzolis (volantes); Nicolo Trisoldi (delantero).

