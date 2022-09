En el fútbol inglés recordaron a la Reina Isabel II

El Manchester City publicó esta imagen para rendir homenaje a la Reina Isabel II, quien falleció este 8 de septiembre del 2022. Foto: Manchester City

Los clubes ingleses expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la Reina Isabel II, este 8 de septiembre del 2022.



El Manchester United, que jugará este jueves la Uefa Europa League contra la Real Sociedad, indicó que en dicho partido se guardará un minuto de silencio. Además, ambos equipos usarán brazaletes negros y las banderas de Old Trafford ondeará a media asta como muestra de respeto.



Lo mismo sucederá en el London Stadium, en el enfrentamiento entre West Ham y el FCSB por la Uefa Conference League.

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

Mensajes de los clubes

Los equipos de Inglaterra hicieron llegar sus condolencias a la familia real, tras el anuncio del Palacio de Buckingham.



Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City, entre otros, recordaron momentos donde la Reina Isabel II se involucró en el mundo del fútbol.

Entre los momentos aparece Su Majestad entregando trofeos a los ‘Citizens’ o a los ‘Red Devils’.

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Fallecimiento de la Reina

La Reina Isabel II falleció este jueves 8 de septiembre, luego de presentar varios problemas de salud.



Así lo confirmaron los medios The Guardian, Washington Post y la BBC. La reina murió a los 96 años y después de 70 años ejerciendo como monarca regente.



Además, varios medios de comunicación recordaron este jueves que, en los últimos meses, Isabel II había cedido cada vez más deberes como reina a su hijo y heredero Carlos, así como a otros miembros de la familia real.



