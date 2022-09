Emelec, en desacuerdo por la suspensión del partido con Barcelona

El partido entre Emelec y Barcelona se jugará el lunes 19 de septiembre a las 12:00. Foto: Captura

Redacción Bendito Fútbol (I)

Emelec mostró su desacuerdo por la suspensión del partido ante Barcelona, en el estadio Capwell. Los eléctricos se ampararon en el reglamento de la LigaPro. ¿Hay falta de autocrítica en el elenco azul?

Este lunes 19 de septiembre del 2022, fecha para la que fue aplazado el partido, la entidad se manifestó por medio de sus redes oficiales. Antes, también tuvo un pronunciamiento.



En primera instancia, el 'Bombillo' condenó los actos que se llevaron a cabo en el Estadio George Capwell y señaló que no se reaccionó de la misma manera cuando, en el Monumental, ocurrieron hechos similares contra ellos. Posteriormente, los azules mostraron el artículo 75 de la normativa de la competición y cuestionaron si debió suspenderse el cotejo.



El partido se había interrumpido y postergado, de acuerdo al Comisario de Juego, por el lanzamiento de objetos con impacto hacia los jugadores visitantes y actos racistas. Dentro de la publicación, los millonarios escribieron: "¿Se procedió conforme al reglamento de la competición para suspender el partido?".



En las imágenes adjuntas que colocó Emelec en torno a las reglas, estas mencionan que el árbitro debe solicitar al Comisario o un delegado que exista intervención de la policía en el lugar donde ocurrieron los actos. Después deberá advertir al público que los equipos pueden ser sancionados si no cambia el comportamiento.



En caso de que se continúe con el lanzamiento, el juez central deberá realizar una segunda advertencia y manifestará que la institución o su parcialidad responsable será severamente sancionada. Si no existe un cambio, el referí tiene que comunicar que existirá una fuerte penalización y, de no ver una modificación de la actitud o considerar que no existen garantías, podría suspender el evento.

¿Qué pasó en el Emelec vs. Barcelona?

No se cumplió ni un minuto de juego cuando iniciaron los conflictos en el espectáculo. Después de un tempranero gol de los canarios, la afición eléctrica arrojó objetos durante la celebración.



El defensa Carlos Rodríguez fue impactado con una botella en su rostro. A su vez, el volante Michael Carcelén también recibió uno de los golpes con los materiales lanzados.



El árbitro central Luis Congo anuló el gol luego de acudir al VAR. Aquello también conllevó los reclamos de Barcelona y, en conjunto con la acción previa, el ambiente se tornó tumultuoso.



¿Cómo se procedió?

Congo decidió parar el compromiso y que los jugadores permanezcan en la cancha para evaluar la situación. Después de considerar la tensión en el cotejo, el juez llamó a Damián Díaz -capitán de Barcelona- y Sebastián Rodríguez -capitán de Emelec-.



El referí les informó que harían una pausa de media hora hasta que se restablezcan las condiciones normales del choque. Desde el sector canario consideraron que no existían garantías de seguridad.



Pese a que los locales salieron a calentar de nuevo y estaban dispuestos a jugar, la decisión final fue la suspensión. El cotejo se reanudará sin público a las 12:00 del 19 de septiembre.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/aVJ3vDkm6v — Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 19, 2022