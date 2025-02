El 11 de febrero de 2025, a pocas horas de la esperada Explosión Azul, Emelec enfrentó un complicado anuncio: el Banco del Pacífico inicia un proceso de remate sobre 31 propiedades del emblemático estadio George Capwell.

En medio de la expectativa por el evento anual, el presidente de la Comisión de Marketing de Emelec, Eduardo Falquez, se pronunció públicamente sobre la situación.

Falquez explicó que el club ha estado enfrentando una crisis financiera que afecta no solo al equipo, sino a la industria del fútbol en general.

“Emelec tiene obligaciones con el Banco del Pacífico, que no las desconocemos. Se hizo una reestructuración con el banco cuya fuente de pago era el fideicomiso de los derechos de televisión que no fueron alimentados porque GolTV no pagó”, detalló el directivo en el programa De Una SF de YouTube.

“Nosotros hemos venido en conversaciones pero no hemos podido todavía llegar a un entendimiento”, añadió.

La deuda de Emelec

Falquez también hizo mención de la Ley de Alivio Financiero. “Está vigente y Emelec tiene todo el derecho de acogerse. Enviamos la comunicación, levantamos la mano, necesitamos acogernos a esta ley para reestructurar esta deuda y poder honrar esta obligación. La sorpresa viene aquí, la discriminación del banco y la respuesta que nos dicen es potestativo del banco a quién sí y a quien no. Y por ahora ustedes no”, explicó Falquez.

“Y qué sorpresa que hoy, cuando hacemos la Explosión Azul, salen en un diario a anunciar que salen ¿a rematar qué? ¿Quién va a comprar un camerino en un estadio? ¿Quién va a comprar la capilla donde rezan los jugadores?”, dijo el directivo Eduardo Falquez.

La subasta de bienes

En el aviso judicial publicado en el diario Expreso, este 11 de febrero del 2025, el banco detalló que se subastarán 31 propiedades del estadio George Capwell, entre ellas la sala de trofeos, la oficina presidencial, bares, camerinos, cabinas de televisión y hasta la capilla donde los jugadores se preparan antes de los partidos.

La fecha definida para el remate es el 1 de abril de 2025.

Orígenes de la deuda

La deuda acumulada de Emelec se remonta a 14 préstamos otorgados por el Banco del Pacífico entre 2016 y 2019, que suman un total de USD 13.267.087,66, según un informe interno publicado por el club en octubre de 2024.

A pesar de haber intentado reestructurar la deuda en varias ocasiones, la situación empeoró con la cancelación del contrato con GolTV en mayo de 2024, lo que generó una pérdida entonces de 1,5 millones en ingresos.

Explosión Azul

A pesar de la difícil situación financiera, la Explosión Azul se llevará a cabo el mismo 11 de febrero, con una jornada llena de emociones y un clásico del Astillero contra Barcelona SC a las 20:00.

La hinchada de Emelec se mantiene expectante, no solo por el desarrollo de la temporada, sino también por el futuro del George Capwell de Guayaquil.



