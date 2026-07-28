Emelec confirmó que pierde a Pedro Ortiz por lesión

Emelec anunció este martes 28 de julio de 2026 en sus redes sociales, a través de un comunicado oficial, que Pedro Ortiz, el principal referente de su actual plantel, estará fuera de las canchas por una lesión.

Pedro Ortiz se lesionó en Cuenca

Emelec confirmó que Pedro Ortiz sufrió un esguince grado uno del ligamento cruzado anterior y una contusión ósea femorotibial. Esa dolencia física lo mantendrá alejado de las canchas entre dos y tres semanas.

La lesión del veterano y experimentado portero se produjo la noche del lunes 27 en la fecha 22 de la Liga Pro, en el duelo que Emelec perdió de visitante 2-1 ante Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano.

Los cuencanos se llevaron los tres puntos con un doblete del mediocampista del ecuatoriano Melvin Díaz a los 35 y 62 minutos. A los 46, el argentino Ignacio Guerrico empató transitoriamente con un golazo de larga distancia.

Ortiz fue sustituido a los 74 minutos por la dolencia física que se produjo en el 68 luego de un choque con el defensa argentino Patricio Boolsen, quien también cayó sobre el césped luego de la aparatosa acción generada desde un tiro de esquina.

El ecuatoriano inmediatamente se tomó la pierna derecha con evidentes muestras de dolor. Jugadores de ambas escuadras pidieron rápidamente la asistencia médica, acrecentando la preocupación por su estado de salud. Miguel Valero tomó el lugar de Ortiz, quien salió en una camilla.

Ortiz es el dueño del arco azul

Pedro Ortiz es el titular indiscutido en el arco de Emelec en la temporada 2026. De las 22 fechas, jugó en 20. No fue convocado en las jornadas 15 y 16 en las victorias en el George Capwell ante Macará y Universidad Católica.

Transfermarkt detalla que el esmeraldeño en sus 20 juegos recibió 26 goles y sacó su valla invicta en seis (Independiente del Valle, Técnico Universitario, Liga de Quito, Manta, Orense y Barcelona SC).

En los 1 784 minutos en cancha, utilizó la cinta de capitán en los enfrentamientos contra Católica (1-1), Aucas (0-2), Guayaquil City (1-3), Técnico Universitario (1-0), Liga de Quito (1-0), Leones FC (0-2) y Libertad FC (1-1).

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