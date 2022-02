Emelec vs. COE, disputa por el aforo del estadio Capwell

Redacción Bendito Fútbol

La directiva de Emelec tenía previsto comunicarse con los representantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que recomendó que su partido de presentación, Explosión Azul, se dispute sin público. El club quiere a sus hinchas en el George Capwell.

La relación entre el equipo y el organismo nacional es tensa desde octubre de 2021, cuando se dio el primer partido con público en el Capwell, después de la aprobación de aforos reducidos que dio el COE a favor de la LigaPro.



El 25 de octubre se jugó el Clásico del Astillero, que definiría al potencial ganador de la primera etapa del torneo 2021. Emelec ganó ese juego por 2-1, pero la presencia masiva de hinchas en las gradas molestó a las autoridades.



Además de las dudas sobre el cumplimiento del aforo establecido, ese día se dieron peleas en la zona de la general, donde se ubica la barra Boca del Pozo, también se registraron incidentes en los exteriores del escenario.



“No se cumplió con la venta de entradas en línea, se detectó certificados de vacunación falsos. Se incumplió con el aforo, no existió distanciamiento, los baños no contaban con agua y jabón. Además se registró afectación en el orden público y enfrentamientos con la policía“, dijo Juan Zapata, titular del COE, en ese entonces.



La sanción fue drástica. Emelec no podría jugar con público en su reducto por el resto de la temporada. El club presentó una medida cautelar para evitar la suspensión, pero esta no fue aceptada por la judicatura.

Posteriormente el entredicho se subsanó y el COE aceptó que Emelec reciba a su público para la final del campeonato nacional, en diciembre, ante Independiente del Valle. Pese al permiso, se volvieron a registrar irregularidades.



El estadio lució casi lleno en la final, pese a que el club defendió que solo se habría vendido el 50% del aforo del escenario (cerca de 18 000 boletos). Las quejas del COE y de las autoridades del Ministerio de Salud se repitieron.



Zapata mencionó que en esa oportunidad no se había sancionado a Emelec porque el torneo ya había finalizado. El castigo se retomó ahora que el club pretende contar con el 50% del aforo de su estadio para la Explosión Azul de este 9 de febrero, ante Millonarios de Colombia.



El COE recomendó que el partido se juegue sin público, pese a que el club ya vendió parte de su boletaje. “Vamos a tomar cartas en el asunto, queremos juagar con público”, dijo Marcelo Alvear, presidente encargado de Emelec.



El directivo además reveló que esta medida del COE “no afecta las regulaciones de propiedad horizontal”, por lo que los propietarios de suites y palcos sí podrían asistir al Capwell, por encima del pedido del COE.

Una imagen aérea del estadio George Capwell de Guayaquil. Foto: Twitter @Estadio_Capwell