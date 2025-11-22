Emelec suma cuatro derrotas al hilo y Aucas se posiciona para Sudamericana

Aucas consiguió vencer en la sexta fecha de la liguilla por Copa Sudamericana y se coronó puntero de esta. El conjunto oriental venció a Emelec por 2-0 como visitante en el Estadio George Capwell y dejó a este sumido en una crisis de resultados.

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La victoria de Aucas frente a Emelec en la liguilla por Sudamericana

Aún sin público por una suspensión tras desmanes en el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, Emelec recibió a Aucas con el objetivo de romper su racha de derrotas. Antes de su nueva caída ya llevaba tres al hilo entre el torneo nacional y la Copa Ecuador.

Los orientales por su parte arribaron al cotejo tras un dulce resultado en su último partido. En la jornada anterior, el ‘Ídolo del Pueblo’ había superado a Delfín por 8-0 y marcador la segunda mayor goleada de su historia y la quinta en torneos europeos.

Dados el reciente presente e historial de las escuadras, el resultado del partido obedeció y extendió el momento de cada uno. Aucas abrió la cuenta a los 13 minutos por intermedio de Luis Cano Quintana y selló su triunfo en los descuentos del partido gracias a Brian Montenegro.

Aucas se pone líder de la liguilla para Copa Sudamericana

Con los tres puntos frente a Emelec, Aucas alcanzó llegó a las 52 unidades dentro de su hexagonal y alcanzó la punta de este. Aunque Deportivo Cuenca también alcanzó tal puntaje, los orientales cuentan con mejor gol diferencia.

Para mantenerse en aquella posición, sin embargo, deben esperar a lo que suceda entre Macará y Delfín. Los ambateños son terceros con 50 puntos y si vencen, recuperarán el liderato y desplazarán al cuadro aurigrana.

La derrota, a su vez, deja a Emelec en la cuarta posición de la liguilla con 49 puntos. Solo está por encima de El Nacional, que posee 42, y de Delfín, que cuenta con 35 y aún debe jugar el mencionado partido ante el equipo celeste.

Emelec no sale de su bache en la liguilla

La última vez que Emelec venció fue el 10 de septiembre del 2025 y doblegó a Delfín. Tras ello, en sus dos siguientes fechas del campeonato ecuatoriano cayó ante Macará por 3-0 y ante El Nacional por 2-1.

La siguiente derrota después de la doble del torneo local fue en la Copa Ecuador. Allí perdió 1-2 ante Liga de Quito en la semifinal de ida del certamen.

Con la derrota ante Aucas, el equipo ya suma cuatro partidos perdidos al hilo entre todas las competencias. Dentro de la liguilla final lleva dos victorias, un empate y tres derrotas.

Información adicional: El torneo nacional