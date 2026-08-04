El Nacional evita, por ahora, una nueva sanción que podría llevarlo a la Segunda Categoría

El Club Deportivo El Nacional informó este martes 4 de agosto que alcanzó un acuerdo con parte de sus acreedores para prorrogar el pago de obligaciones económicas pendientes, una medida que le permite evitar, por ahora, una nueva sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El alivio es importante para la institución, ya que una nueva penalización podría significar una resta de puntos en la Liga Pro Serie B e incluso poner nuevamente al club al borde de un descenso administrativo a la Segunda Categoría, de acuerdo con el reglamento vigente.

El Nacional consiguió una prórroga

A través de un comunicado oficial, el club explicó que varios acreedores aceptaron extender los plazos para el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

“Queremos agradecerles públicamente por este gesto, que permite a la institución continuar compitiendo por la permanencia en la Liga Pro Serie B“, señaló El Nacional en su pronunciamiento.

Gracias a esta prórroga, el cuadro militar logró evitar, al menos de manera temporal, una nueva sanción disciplinaria mientras continúa buscando soluciones a su delicada situación financiera.

📍COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/Y3YeZh9CJI — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) August 5, 2026

El pedido a los demás acreedores

En el mismo comunicado, la institución solicitó al resto de sus acreedores que también acepten extender los plazos de pago hasta el 15 de octubre.

El objetivo es disponer de mayor margen para desarrollar el proceso electoral que permitirá elegir al nuevo presidente del club y poner fin al período de intervención encabezado por Juan Manuel Aguirre.

La dirigencia considera que contar con una nueva administración facilitará la búsqueda de soluciones económicas que permitan estabilizar la institución.

Una deuda que mantiene en vilo al club

La crisis financiera continúa siendo el principal problema de El Nacional.

El interventor Juan Manuel Aguirre confirmó que la deuda del club ronda los 12 millones de dólares, cifra que también había sido mencionada anteriormente por el expresidente Ricardo Cajas.

Según explicó Aguirre, las obligaciones corresponden a procesos civiles, laborales y deportivos, además de compromisos pendientes con instituciones como el IESS y el SRI.

A ello se suman pagos periódicos que el club debe cumplir para evitar nuevas sanciones de la FEF, situación que mantiene a la institución bajo permanente presión económica.

La lucha por mantenerse en la Serie B

Mientras intenta reorganizar sus finanzas, El Nacional continúa disputando la temporada de la Liga Pro Serie B con el objetivo de asegurar la permanencia deportiva.

La prórroga concedida por sus acreedores representa un respiro para la institución, aunque la crisis aún está lejos de resolverse y el club deberá cumplir con los nuevos plazos establecidos para evitar futuras sanciones administrativas.