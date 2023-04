Horarios de la última fecha del Sudamericano Sub 17 en Quito

Kendry Páez, jugador de la selección de Ecuador sub 17. Foto: @LaTri

El Campeonato Sudamericano Sub 17 ya tiene a sus cuatro selecciones clasificadas al Mundial. El campeón aún no se define y la parte alta del hexagonal permanece apretada.

La jornada final se disputará en dos escenarios, el domingo 23 de abril del 2023. Ese día se definirá al ganador del torneo. Ecuador y Brasil son los principales opcionados.

La última fecha

Paraguay vs. Chile

Estadio Rodrigo Paz Delgado

16:30

Brasil vs. Argentina

Estadio Olímpico Atahualpa

16:30

Venezuela vs. Ecuador

Estadio Olímpico Atahualpa

19:00

La tabla de posiciones

1. Ecuador, 10 puntos (+ 6 de gol diferencia)

2. Brasil, 10 puntos (+ 5)

3. Argentina, 7 puntos (+ 2)

4. Venezuela, 6 puntos (+ 2)

5. Paraguay, 1 punto (-5)

6. Chile, 0 puntos (-10)

Ecuador

En la pasada jornada del campeonato, la Selección de Ecuador y Brasil volvieron a ganar y mantienen firmes sus aspiraciones por ganar el certamen. Ambas definirán el título en la última fecha con diferentes rivales.



Argentina, al caer frente a la 'Mini-Tri' en el Olímpico Atahualpa, no resignó sus posibilidades de ser campeón, pero sí las disminuyó. Ambas escuadras estaban obligadas a ganar dado al triunfo previo de los cariocas.



En el caso de los gauchos, estos pueden alcanzar en puntos al combinado de la mitad del mundo o al 'Scratch' en la jornada final, sin embargo, ya no son candidatos a levantar la copa. Debido a los criterios de desempate, al haber caído ante Ecuador, no pueden superarlo aunque igualen el puntaje.



Si la 'Albiceleste' llegara a ganar en la última fecha, aquello favorecería a los locales. Los dirigidos por Diego Martínez enfrentarán a Venezuela, y si aquel resultado se da, así sean derrotados se harán con el Sudamericano.



Los venezolanos también alcanzaron su boleto para la Copa del Mundo en la reciente fecha, el último que quedaba. Estos lograron su segundo triunfo al derrotar a Paraguay.



Ecuador mantiene la punta y disputa con Brasil

La Selección de Ecuador lidera con 10 puntos y tiene una diferencia de gol de seis goles. Brasil es su escolta con la misma cantidad y cinco tantos diferencias, por lo que es superada. Dado que la 'Mini-Tri' y la 'Canairinha' igualaron, el criterio de ubicación se rige en el aspecto de las anotaciones.



Después de su tropezón, Argentina alcanza el tercer puesto con siete unidades. Venezuela le sigue con seis. Ambos combinados también pueden variar de ubicación en la jornada venidera.



Paraguay firmó su eliminación con la derrota y está en la quinta posición con un punto. Chile, también sin posibilidades, no tiene puntos. Las dos escuadras restan por enfrentarse entre sí.

