¡Dura sanción! Liga de Quito jugará dos partidos sin público

Foto refrencial del estadio Rodrigo Paz de Liga de Quito. Foto: LDU

Paulo Álvarez (D)

Liga de Quito recibió una dura sanción, después de los incidentes en el partido ante Barcelona. Los albos no podrán recibir público en sus estadio en dos encuentros.

A través de sus redes sociales, LigaPro anunció este miércoles 19 de abril de 2023, las consecuencias que tendrá Liga de Quito por los problemas en su estadio el pasado sábado 15 de abril.

Sin público en el estadio

Aparte de las multas que tendrá que pagar Liga de Quito, el conjunto albo no podrá jugar sus dos próximos partidos de local con público. Lo tendrá que realizar a puertas cerradas.



Según el acta de sanciones, esto se debe a los “múltiples comportamientos inapropiados de los aficionados (riñas, agresiones, subieron mallas, intento de invasión, lanzamiento de objetos al campo y manifestaciones ofensivas a los rivales)”.



Los dos partidos en los que Liga de Quito no contarán con el apoyo de su hinchada son ante Delfín, que se jugará el próximo lunes 8 de mayo, a las 19:00. Y el segundo encuentro será ante Técnico Universitario el viernes 19 de mayo, a las 17:30.

¿Cuánto deberá pagar Liga de Quito?

Por si la sanción del estadio no fuera poco, Liga de Quito también tendrá que abonar una jugosa cantidad por todos los incidentes que ocurrieron en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



El equipo capitalino tendrá que pagar USD 36 400 por todos los incidentes sin contar las multas por reclamos.



Así se dividen las multas de Liga de Quito:



- Hinchas realizan manifestaciones discriminatorias: USD 5 000.

- Ingreso de personas no autorizadas: USD 400.

- Ingreso de bebidas en envases no permitidos (vidrio) USD 1 000.

- Múltiples comportamientos inapropiados de los aficionados: USD 30 000.

Copa Sudamericana

Para pasar el trago amargo de la derrota ante Barcelona SC en LigaPro sumado a las multas y sanciones, Liga de Quito jugará este miércoles 19 por Copa Sudamericana.



El ‘Rey de Copas’ recibirá al Club Deportivo Magallanes en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 21:00.

