¿Dónde ver los partidos del campeonato ecuatoriano LigaPro?

Liga de Quito visitará al Gualaceo por el campeonato ecuatoriano el 9 de julio del 2022. Foto: LDU Oficial Twitter

Redacción Deportes

Los cotejos de la primera fecha, de la segunda fase del campeonato ecuatoriano de la LigaPro Serie A continuarán entre el sábado 9 y el lunes 11 de julio del 2022. ¿Dónde ver los partidos?

En la noche del viernes 8 de julio se disputó el primer encuentro de esta jornada. Fue así que en el estadio Atahualpa de Quito, la Universidad Católica derrotó por 2-1 a Mushuc Runa.

Todos los partidos de la LigaPro son televisados. Existen tres opciones para ver los juegos del campeonato en Gol TV, Direct TV y Star+

Los cotejos de la fecha continuarán en los siguientes horarios.

Los partidos en la LigaPro

9 de julio del 2022

15:00 Aucas vs. Orense

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda - Quito



17:30 9 de Octubre vs. T. Universitario

Estadio: Los Chirijos - Milagro



20:00 Gualaceo vs. Liga de Quito

Estadio: Jorge Cantos - Azogues

10 de julio del 2022

14:00 Independiente vs. Cumbayá

Estadio: Banco Guayaquil - Amaguaña



16:30 Macará vs. Emelec

Estadio: Bellavista - Ambato



19:00 Barcelona SC vs. Delfín

Estadio: Christian Benítez - Guayaquil

11 de julio del 2022

19:00 D. Cuenca vs. Guayaquil City

Estadio: Alejandro Serrano - Cuenca

Los candidatos de la LigaPro

Barcelona SC, ganador de la primera fase y finalista para disputar el título en la temporada en la LigaPro, se mantiene como candidato para ganar también esta segunda etapa. Si eso llegara a ocurrir los canarios se convertirían en campeones de manera directa.

Con el membrete de favoritos también parten Liga de Quito, Emelec e Independiente del Valle, tres de los clubes con mejores plantillas.

A esos equipos se suman Universidad Católica, que ya ganó en el arranque de la fase, y Aucas que se ha reforzado. También llama la atención lo que pueda realizar 9 de Octubre, otro club que ha sumado refuerzos para disputar la LigaPro.