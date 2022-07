Católica derrota a Mushuc Runa en el Atahualpa

Jugador de la Universidad Católica (derecha) intenta controlar el balón ante la marca de un futbolista de Mushuc Runa. Foto: Twitter @UCatolicaEC.

Redacción Deportes

En el estadio Olímpico Atahualpa se inauguró la segunda fase de la LigaPro. La Universidad Católica se llevó los tres puntos tras derrotar en un entretenido partido al Mushuc Runa.

La posesión del balón le perteneció ampliamente al 'Trencito Azul' con un 59%. Este porcentaje lo supo aprovechar las dos veces que pateó al arco para anotar igual número de goles. El 'Ponchito' remató cinco veces y convirtió un tanto la noche de este 8 de julio de 2022.



El 1-0 llegó tempranamente a los 7 minutos de iniciado el partido en favor de la 'Chatoleí'. Kevin Minda filtró un pase por la zona de cancha parael veloz Aron Rodríguez. El 'Chino' enfrentó solo a Adonnis Pabón y lo venció con un remate cruzado, marcando así el primer tanto de la segunda fase.



El Mushuc Runa no se desesperó y aguantó los poco claros ataques de los locales y no abandonó la idea inicial de no conceder más goles. Esa paciencia se vio premiada a los 37 minutos.



Un tiro de esquina lanzado desde la zona izquierda por el lojano Jonny Uchuari, encontró al extremo manabita Bagner Delgado solo en el área grande. Este con un certero golpe de cabeza venció la resistencia de Darwin Cuero.



El 2-1 para los quiteños nuevamente tuvo la firma de Rodríguez. En el minuto 70 aprovechó un rebote dejado por Darwin Quilumba en el borde del área chica. Sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate con su pierna derecha que dejó sin opciones a Pabón.



En la segunda fecha la Universidad Católica visitará al Guayaquil City en el estadio Christian Benítez. El partido está programado para las 16:30. Ese mismo día, pero desde las 14:00, el Mushuc Runa recibirá al 9 de Octubre en Echaleche.