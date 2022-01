Domínguez contó qué le dijo a Falcao, luego de que gritara el gol en la cara

Redacción Elcomercio.com

El arquero de la Selección ecuatoriana Alexander Domínguez espera por su debut en la liga de fútbol colombiana, como nuevo jugador del Tolima.

Mientras tanto, los medios locales aprovecharon para conversar con ‘Dida’. Una de las preguntas que le realizaron fue sobre el gol que Colombia le marcó a Ecuador en el minuto 98 del partido por las Eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 y que provocó que el delantero Radamel Falcao le gritara la anotación en la cara, aunque después el VAR lo anuló por una mano del defensor Yerry Mina para dejar el cotejo empatado cero a cero.

¿Qué le respondió el guardameta ecuatoriano? Domínguez reveló que tuvieron una conversación sobre el asunto.

“Cuando me gritó el gol me acerqué y le dije que no me gustó la actitud que tuvo. Yo sé que la euforia de él lo llevó a eso”, contó Domínguez para el Vbar Caracol y que recoge la revista Semana este viernes 21 de enero del 2022.

☀☕ “Falcao es ejemplo dentro y fuera de la cancha y toda la vida lo he admirado. Hablamos durante el último partido donde nos enfrentamos y aclaramos la situación del gol anulado” Alexander Domínguez.#PrimerToque pic.twitter.com/PLdfCkfBbU — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 21, 2022

Ante esto, el guardameta relata que Falcao le “dijo que lo disculpara y que me entiende, sino que es su último mundial y va a hacer todo lo posible para ir, por eso la euforia”.

Lejos de generarse una enemistad, el cruce de palabras quedó zanjado. “Quedó todo ahí y después me pidió disculpas. Yo le dije que no le estaba reclamando nada más, sino que es una persona que yo admiro de toda mi vida, que es muy respetada en Colombia, y que me grite el gol de esa manera no me pareció”, detalló Domínguez.

Video: YouTube / Canal: CONMEBOL

El arquero ecuatoriano agregó que en una hipotética situación inversa, él no hubiera gritado el gol a un rival en la cara: “Somos profesionales y, si hubiera pasado a favor mío, yo no sería capaz de hacérselo a él. Me entendió y quedó ahí”.

Además, reiteró que no hubo un intercambio de insultos como se rumoreaba.

Qué pasó entre Falcao y Domínguez?pic.twitter.com/nJhfUg8mDL — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 15, 2021

“Sus colegas (periodistas colombianos) empezaron a especular con los insultos, pero para nada. Él es una persona muy respetuosa y yo también soy una persona muy respetuosa. La verdad es que yo lo admiro mucho, como se lo dije a él personalmente. Siempre lo he admirado, me ha parecido un extraordinario jugador. Todos los compañeros que he tenido de la Selección Colombia, Edwin Cardona, Dorlan Pabón, Yimmi Chará, me dicen que Falcao, como persona, es extraordinario”.

Sobre su llegada al fútbol colombiano dijo que ya había tenido un interés del Tolima cuando se encontraba en el campeonato argentino, pero la salida del exarquero y la próxima disputa de la Libertadores lo animó a llegar al ‘pijao’.

“Me motivó jugar la Libertadores y el proyecto que me planteó Gabriel Camargo y el técnico Hernán Torres. Voy a tratar de ayudarle a Cuesta y a Jefferson, vengo a aportar, incluso a los jugadores de la cantera que entrenan con nosotros”, sentenció el arquero oriundo de Esmeraldas.