Deportivo Quito cuenta las horas para volver a la competencia oficial en el 2024. Jugará el Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriano de Fútbol (FEF).

El lunes 16 de septiembre de 2024 la FEF realizó el sorteo de los treintaidosavos de final del referido certamen. El Deportivo Quito es uno de los 64 equipos que pelearán por los dos cupos disponibles para la Liga Pro Serie B en el 2025.

La participación del Quito no está alejada de la polémica, puesto que su inclusión fue de última hora y por una decisión administrativa de la FEF, que excluyó a Independiente JFA y al Club Deportivo Patrón Mejía, por no presentar los requisitos a tiempo.

El Quito está convencido que el camino a la Serie B en el 2024 puede concretarse y no quiere dejar nada al azar, por lo que presentó a Carlos Castro como su nuevo entrenador.

Castro tiene experiencia por haber jugado en equipos como Aucas, El Nacional y Barcelona Sporting Club, entre otros, y haber defendido la camiseta de la Selección de Ecuador en siete oportunidades.

El Deportivo Quito en Segunda Categoría

La primera vez del Deportivo Quito en la Segunda Categoría fue en 1967 en los primeros años del fútbol nacional.

Luego de 50 años, ya en plena crisis económica e institucional, regresó a esta categoría en 2017 y no volvió a subir más por lo que en el 2024 lo volverá a intentar.

Sus intentos fallidos de ascender no han alejado a su fiel hinchada que no los abandona y está presente cuando juega en Quito o en sus alrededores.

El Quito cambia de estadio

El sorteo del Ascenso Nacional determinó que el Deportivo Quito juegue contra Santa Elena Sporting Club. El compromiso de ida está programado para el 28 y 29 de septiembre.

La revancha será el 5 0 6 de octubre en la provincia de la costa ecuatoriana.

La ida tendrá que jugarse en Quito, pero no podrá ser en el Olímpico Atahualpa por la realización de un concierto programado con anterioridad.

Esto hace que los dirigentes tengan que salir a buscar un nuevo estadio y se barajan las opciones de ir al Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito; o migren a Chillo-Jijón a la casa de Independiente del Valle.

Así lo detalló José Pardo, presidente del club en entrevista concedida a Mach Deportes.

Treintaidosavos del Ascenso Nacional

La Cantera FC (Imbabura) vs. Guaranda FC (Bolívar)

Naranja Mekánica (Guayas) vs. Independiente Azogues (Cañar)

Sportivo Loja (Loja) vs. Primero de Mayo (Zamora Chinchipe)

Deportivo Coca (Orellana) vs. 11 de Mayo (Manabí)

Panamericana (Cotopaxi) vs. Jipijapa FC (Manabí)

Luz Valdivia FC (Santa Elena) vs. Bonita Banana (El Oro)

San Camilo (Los Ríos) vs. New Sanfra (Chimborazo)

Baños Ciudad de Fuego (Tungurahua) vs. La Unión (Cotopaxi)

Río Aguarico (Sucumbíos) vs. Huancavilca (Santa Elena)

Búhos (Guayas) vs. New Porto (Manabí)

Patria (Guayas) vs. Aampetra (Pichincha)

Baldor Bermeo Cabrera (Azuay) vs. Atlético JBG (Guayas)

Huaquillas FC (El Oro) vs. Filanbanco (Guayas)

Miguel Iturralde (Pichincha) vs. El Globo (Tungurahua)

Cuenca Juniors (Azuay) vs. Deportivo Meridiano (Pichincha)

La Troncal FC (Cañar) vs. AV25 (Pichincha)

22 de Julio FC (Esmeraldas) vs. Exapromo Costa (Manabí)

Olmedo (Chimborazo) vs. Liga Deportiva Cuenca (Azuay)

Montúfar FC (Carchi) vs. Juventud Italiana (Manabí)

Daquilema FC (Chimborazo) vs. La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas)

Aviced (Azuay) vs. Astillero FC (Guayas)

Santa Elena Sumpa (Santa Elena) vs. Puerto Valle FC (Pastaza)

Deportivo Quevedo (Los Ríos) vs. 5 de Agosto (Esmeraldas)

San Elena SC (Santa Elena) vs. Deportivo Quito (Pichincha)

Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo de los Tsáchilas) vs. Everest (Guayas)

INSUTEC (Los Ríos) vs. La Paz (Manabí)

Liga de Portoviejo (Manabí) vs. Estrella Roja (Azuay)

Mineros (Bolívar) vs. Atlético Quinindé (Esmeraldas)

Udinese (Cañar) vs. Atlético Vinotinto (Pichincha)

Ecuagenera (Zamora Chinchipe) vs. Atlético Kin (Cotopaxi)

Liga de Macas (Morona Santiago) vs. Toreros FC (Guayas)

La Cantera (Pastaza) vs. Cantera Orense (El Oro)

