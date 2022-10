El arquero Gabriel Sánchez del BBC fue figura ante Deportivo Quito

Gabriel Sánchez en un partido con el Deportivo Puyo en agosto de 2017. Foto: Facebook Gabriel Sánchez Ponce.

Redacción Bendito Fútbol (I)

La actuación del arquero Gabriel Sánchez, del Baldor Bermeo (BBC), fue determinante en la eliminación del Deportivo Quito en los octavos de final del Ascenso Nacional de la Segunda Categoría.

Gabriel Sánchez se erigió como figura del partido y atajó los penales decisivos en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.



El cotejo finalizó igualado 0-0. En la ida, ambos clubes también habían empatado 2-2 en el estadio Olímpico Atahualpa por lo que se fueron a los penales para definir al clasificado.



Jorge Detona, Jairon Bonett y Jefferson Sierra no pudieron vencer a Gabriel Sánchez que puso un muro sobre su arco para impedir que el Deportivo Quito siga soñando con volver a la LigaPro Serie B en el 2023, objetivo que nuevamente se aplazó.

​

Historia de Gabriel Sánchez contra Deportivo Quito

El periodista Pedro Reinoso Avecillas compartió una entrevista con Gabriel Sánchez en las afueras del Alejandro Serrano Aguilar, donde explicó cómo logró detener los tres penales de los jugadores del Deportivo Quito y la dolorosa pérdida de su hija.



"Simplemente en el momento lo estudié un poco y vi cómo se pararon. Lo intuí en el momento, más no anteriormente porque el Deportivo Quito no había pasado ninguna instancia en penales", comentó el portero de Baldor Bermeo.



Gabriel Sánchez, nacido hace 30 años en Crucita, agregó que de todos los jugadores del Deportivo Quito, el que más le "preocupaba" a la hora de los lanzamientos penales era Luis 'Chucho' Bolaños, quien salió del terreno de juego en el segundo tiempo. "Cuándo salió como que respiré un poco. Le pega muy bien y hay que respetarlo".



Sobre el tiro de Detona, Sánchez indicó que lo conoce desde el 2019 cuando jugaba en Manta y sabía el lugar dónde patearía. Respecto a Sierra, dijo que no tenía información, por lo que al momento del cobro lo "esperó" y acertó para despejar el esférico cuando fue al centro del arco.



Respecto a Bonnett, precisó que lo "esperó y le jugué la psicológica". En este caso si tenía información sobre la forma de patear del futbolista que también jugó, entre otros, en Aucas, Clan Juvenil, América, Manta y el propio Deportivo Quito.



Finalmente dio a conocer que previo a enfrentar un penal en su contra, cumple con un ritual que incluye una oración dedicada a Dios y a su hija, recientemente fallecida.



"Dios te entrego este penal, que sea haga tu santa voluntad, más no la nuestra y a mi hija también (...) mi Ángel de la guarda".

