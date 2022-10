Universidad Católica ganó a Emelec y aún sueña con llegar a la final

La Universidad Católica derrotó al Emelec el 16 de octubre del 2022. Foto: Twitter @UCatolicaEC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Universidad Católica cumplió con sus deberes, ganó al Emelec y aún tiene opciones de ganar la segunda fase de la LigaPro. Eso sí, los camarattas no dependen de sí mismos para llegar a la final.

La noche del domingo16 de octubre de 2022, el 'Trencito Azul' ganó 2-0 al Emelec por la fecha 14 de la segunda etapa de LigaPro. El goles del encuentro lo marcaron Cristian Martínez Borja e Ismael Díaz.

La ‘Chatoleí’ salió a buscar el triunfo en el estadio Olímpico Atahualpa para mantenerse en la pelea por ser el otro finalista del campeonato nacional y lo logró.



En los primeros 45 minutos la Universidad Católica mostró una faceta muy ofensiva realizando siete tiros a portería, mientras que Emelec realizó cuatro.



Cristian Martínez Borja abrió el marcador a los 25 minutos. El tanto llegó tras un error en salida de Emelec, en un rechace el balón le quedó a Ismael Díaz que inició la jugada, se conectó con José Carabalí y este efectuó un centro que no pudo interceptar el golero Pedro Ortiz y Borja definió solo frente al arco.



Católica siguió presionando en campo rival y creando oportunidades de gol, pero Pedro Ortiz hizo grandes intervenciones para que la ventaja aumente.



La situación en la segunda parte del cotejo no cambió y Emelec se mostró incómodo en la cancha del Olímpico Atahualpa.



Ismael Díaz anotó el segundo gol del cuadro quiteño tras un rápido contragolpe a los 51 minutos. El ariete panameño recibió un pase de Facundo Martínez y con velocidad se insertó en el área rival para definir con un potente remate que no atajó Pedro Ortiz.



Con este triunfo, Universidad Católica se aseguró un cupo en la Copa Libertadores 2023. Actualmente, la ‘Chatoleí’ está segundo en la tabla de posiciones, con 27 puntos.

En la última fecha de LigaPro, Universidad Católica visitará al Delfín en el estadio Jocay de Manta.

La Católica necesita ganar en su último partido y esperar que Aucas pierda para así llegar a la final.

Universidad Católica y la tabla de posiciones