Deportivo Cuenca gana al Guayaquil City al iniciar la segunda etapa

Deportivo Cuenca triunfo como local ante Guayaquil City Foto: Archivo / Dep. Cuenca

Paulo Álvarez (D)

Deportivo Cuenca venció 1-0 al Guayaquil City como local. Esta victoria llega justo al iniciar la segunda etapa y se dio con gol de Vilinton Branda.

Para su debut en las revanchas mantuvo la estructura de los duelos de ida y no realizó incorporaciones ni separó jugadores. La estrategia del DT Gabriel Schürrer dio resultado para los morlacos.



Durante el primer tiempo se vio lo mejor de Deportivo Cuenca. El club buscó imponer condiciones y marcar el ritmo de juego desde el inicio en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.



Su intención de controlar el partido se pudo concretar gracias al dominio de la media cancha y el uso de las bandas para llegar al arco rival. Por su parte, los guayaquileños optaron por una postura defensiva y buscar contraataques, los cuales nunca llegaron a buen puerto.



A momentos esporádicos, la visita enfrió el cotejo y evitó las emociones. Debido a las faltas, el compromiso también bajó los decibeles del elenco local y forzó las pérdidas de tiempo.



Aunque parecía que el cuadro azuayo iba a tener el merecimiento pero no el resultado durante los 45 minutos, una jugada en el ocaso de aquel lapso lo cambió todo. Vilinton Branda recibió un balón y puso a festejar a la afición cuencana.

Un balonazo desde la defensa llegó a Branda, quien corría verticalmente y había superado a su marcador Klebinho. No hubo necesidad de controlar la esférica, cuando la tuvo al frente sacó un remate de zurda y de primera que venció a Gonzalo Valle.



En los tiempos de adición, Raúl Becerra pudo poner el 2-0 e ir al descanso con mayor comodidad, mas desperdició su chance. Tras recibir un centro en el área y sin nadie que lo obstruya, se lanzó para conectar un cabezazo carente de puntería.



En la etapa de complemento, el delantero argentino volvió a tener una oportunidad similar a los 56, pero tampoco pudo celebrar. Lucas Colitto le envío un pase hacia la mitad para que quedé frente a frente con el guardameta. Al momento de conectar con el balón, Becerra calculó mal y no lo pudo impactar.



Las llegadas del Cuenca fueron en aumento mientras que la defensa de Guayaquil City no atinaba a despejar. El conjunto local ingresaba con pases entre líneas, incursiones laterales y ejercía mayor presión al momento de la salida.



Para los últimos 15 minutos, el cuadro rojinegro bajó la intensidad y le permitió tener un respiro al City. De esta forma, mantuvo el resultado y se pudo llevar los tres puntos.



Tras el resultado cierra la primera fecha de la segunda etapa en el séptimo lugar. Durante la jornada no se produjo ningún empate. Los guayaquileños ocupan el casillero 12.