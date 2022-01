Michael Estrada corre con ventaja para reemplazar a Énner Valencia

Redacción Deportes

Michael Estrada corre con ventaja para ser el reemplazante de Énner Valencia en la delantera de la Selección ecuatoriana para el partido contra Perú, el martes 1 de febrero del 2022. El goleador de la Tri se perderá el cotejo por acumulación de tarjetas. La última la recibió al minuto 70 en el polémico cotejo ante Brasil.

Énner no fue titular en siete encuentros de eliminatorias. Su principal reemplazante fue Michael Estrada en seis cotejos. Djorkaeff Reasco fue otro el otro delantero que saltó a la cancha por la ausencia de Valencia.

Uno de los encuentros en los cuales Valencia no estuvo fue también en la derrota como locales contra Perú (2-1), el delantero no formó parte del plantel, debido a que estaba suspendido por acumulación de tarjetas. En el encuentro, el técnico de la Tri, Gustavo Alfaro, alineó en ofensiva con Estrada y Jordy Caicedo.

El exfutbolista, Fabián Paz y Miño, considera que la baja de Énner Valencia será sensible para la Tri por ser el goleador y la experiencia que tiene. Mencionó que Michael Estrada no está pasando un buen momento, ya que en torneo clausura mexicano no ha marcado goles. Sin embargo, para el Paz y Miño es principal reemplazante de Valencia.

Enner Valencia de Ecuador y el golero Alisson de Brasil en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Foto: EFE

La experiencia de Estrada lo elevaría como el sustito principal para la delantera de la tricolor, ya que es el goleador de la Tri en eliminatorias con cinco anotaciones. Mientras que, si Alfaro dispondría jugar con dos delanteros, Jordy Caicedo le ganaría la pulseada por su experiencia jugando en Europa.

Sin embargo, para el exjugador de El Nacional, Reasco necesita oportunidades en la selección para afianzarse y ser uno de los delanteros titulares. Es un jugador que con confianza logrará dar de que hablar. Finalmente, cree que la selección se llevará la victoria en Lima y se celebrará la clasificación al Mundial de Catar 2022.

El reemplazante de Valencia dependerá del sistema de juego que plantee Alfaro contra Perú. Cuando no jugó Valencia, regularmente el DT argentino alineó con un solo delantero en punta.