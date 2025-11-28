Damián ‘Kitu’ Díaz volverá a Ecuador después de casi dos años de marcharse para jugar en el fútbol argentino. El volante de 39 retornará para defender los colores de Guayaquil City, equipo que estará en la Serie A en el 2026.

Damián Díaz y el arribo a su nuevo equipo: Guayaquil City

Pese a que aún no termina la temporada regular dentro de la máxima división del fútbol ecuatoriano, en la categoría de plata ya finalizó. Guayaquil City y Leones del Norte fueron los que ganaron la promoción hacia la categoría de privilegio. A su vez, en la Serie A ya ha un descendido, Vinotinto, y resta otro por definir.

Dado su ascenso y que ya no cuenta con partidos en el camino, el cuadro guayaquileño ya abrió su mercado de fichajes. El primer futbolista en ser anunciado por el conjunto ‘ciudadano’ de cara a la siguiente campaña fue el arquero Gilmar Napa, cuyo último club fue Emelec.

Este 28 de noviembre del 2025, el equipo publicó una enigmática publicación en sus redes con una cabra en camino al Estadio Christian Benítez, donde hace de local. A ello adjuntó en la siguiente descripción: “Dicen que algo grande está por llegar a la ciudad“.

Aunque el equipo guayaquileño aún no ha realizado el anuncio oficial, el especialista en fichajes de la región César Merlo dio a conocer el movimiento. Con Díaz existe un acuerdo de palabra y este se acomodó al presupuesto del club para liderar su proyecto deportivo.

Damián ‘Kitu’ Díaz, un jugador histórico del fútbol ecuatoriano

Damián ‘Kitu’ Díaz ya cuenta con pasos previos por el fútbol ecuatoriano, donde permaneció hasta 2024. A mediados de aquella temporada, el futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano se marchó de Barcelona SC, único club que había defendido en el país.

Con el equipo torero estuvo en los lapsos entre 2011 y 2013 y 2016 y 2024. Allí consiguió ganar tres títulos de la Serie A del país, ser capitán, incluirse en el mejor 11 de la historia del club y meterse en convocatorias de la Selección de Ecuador.

Tras marcharse del equipo en 2024, el ‘Kitu’ recaló en Banfield de Argentina. Allí jugó cuatro partidos en los que marcó un gol y brindó una asistencia. A raíz de una lesión de tobillo quedó inactivo y rescindió el contrato en junio de 2025.

Guayaquil City y su regreso a la Serie A

Guayaquil City volvió a la Serie A tras terminar como líder y consolidarse campeón en la segunda división. El equipo albiceleste logró 58 puntos en la tabla de posiciones.

La última vez que es tuvo en la máxima categoría fue en 2023, año en el que descendió. Allí permaneció desde 2015 tras obtener su primer ascenso bajo el nombre de River Ecuador.

