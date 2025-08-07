En las últimas horas, el nombre de Damián Díaz volvió a la palestra del fútbol de Ecuador. Esta vez el supuesto interés de Liga de Portoviejo, equipo de la Segunda Categoría de Manabí, alborotó las redes sociales.

Damián Díaz actualmente es un jugador libre desde que salió de Banfield en mayo de 2025, hasta donde llegó en agosto de 2024, luego de la tormentosa e inesperada salida de Barcelona Sporting Club, donde es considerado un ídolo.

Damián Díaz seguirá sin equipo

Desde la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, el nombre de Damián Rodrigo Díaz empezó a sonar con más fuerza en el Estadio Reales Tamarindos, la casa de Liga de Portoviejo, como un posible refuerzo para lo que resta de la temporada.

Antes de que saltará el nombre de Díaz para ponerse la camiseta número ’10 de Liga, la dirigencia concretó las contrataciones de Pedro Pablo Perlaza, José Hernández, Bryan Angulo, Joel Quintero y Guillermo Rendón, cinco futbolistas con experiencia en la Serie A.

Precisamente la directiva de los portovejenses, en la voz de Mónica Zamora, su presidenta, se encargó de desmentir categóricamente la vinculación del argentino-ecuatoriano con el equipo que dirige el paraguayo Raúl Duarte.

“Nosotros no estamos interesados en Damián Díaz“, declaró Zamora a los medios de comunicación manabitas. Esas palabras fueron ratificadas por el periodista Ligner Mendoza, que conoció que hubo interés, pero que no se concretó nada.

¿Quién es Damián Díaz?

Damián Díaz nació en Rosario, Argentina, el 1 de mayo de 1986, y el destino quiso que compartiera cumpleaños con el club que marcaría su carrera: Barcelona SC.

Tras pasar por Rosario Central y Boca Juniors, donde integró el plantel campeón de la Recopa Sudamericana 2008, su nombre comenzó a sonar con fuerza en Sudamérica. En 2011 llegó al ‘Ídolo’ invitado por Luis Zubeldía y en poco tiempo se convirtió en referente.

Fue figura clave en los títulos de 2012, 2016 y 2020. Su talento con la zurda, visión de juego y goles determinantes —incluidos olímpicos y chilenas— lo llevaron a ser ídolo de una hinchada exigente.

Es el máximo goleador extranjero en la historia del club y el jugador que más goles le hizo a Liga de Quito en los clásicos de los últimos años.

Su buen nivel lo llevó a representar a Ecuador. En febrero de 2021, Gustavo Alfaro lo convocó a la selección nacional. En esa época El Comercio destacó que era “el primer llamado de Díaz a la Tricolor” y que “el entrenador lo convocó por su rendimiento en el campeonato ecuatoriano”.

Poco después, Díaz fue incluido en la lista para la Copa América 2021, donde sumó minutos con la camiseta de Ecuador. Fue el único nacionalizado en ese torneo, junto a Hernán Galíndez. “Uno tiene la ilusión de estar. Trabajo para eso”, declaró entonces.

Tras su salida de Barcelona en 2024, regresó a Argentina por unos meses. Pero en 2025 volvió a Ecuador para fundar la Academia Kitu Díaz en Guayaquil, con la que competirá en la Segunda Categoría. “Quiero devolverle al fútbol ecuatoriano todo lo que me dio”, aseguró.

