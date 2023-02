Damián Díaz arrojó la cinta de capitán de Barcelona SC

Damián Díaz se molestó por ser sustituido y la cinta de capitán terminó en el suelo. Ocurrió durante la victoria del Gualaceo ante Barcelona, en la fecha 1 de la LigaPro 2023.

En las cámaras de televisión que transmitieron el cotejo no se ve como tal el gesto de Damián ‘Kitu’ Díaz. Sin embargo, un fanático que se encontraba en el estadio Jorge Andrade Cantos relató los hechos.



“Nadie habla del show que hizo Damián Díaz, de lanzar al piso la cinta de capitán con una vehemencia terrible porque lo cambiaron”, expresó Ariel Campoverde que vio lo sucedido desde la preferencia del estadio.

En redes sociales circulan videos en los que un jugador de Barcelona toma del suelo algo que parece ser la cinta de capitán de Barcelona SC.

Damián Díaz salió del compromiso a los 58 minutos por Gabriel Cortez, en un partido donde el ‘Kitu’ no lució y tuvo muy poca participación. Solo mostró pequeños pincelazos, pero muy esporádicos.



Cuando se ejecutó el cambio no se muestra la acción de Díaz con la cinta de capitán, sin embargo, se ve como Christian ‘Titi’ Ortiz se acerca a donde se encontraba el ‘Kitu’ antes de salir por uno de las laterales.

En ese momento el ‘Titi’ se agacha y recoge lo que parece ser la cinta de capitán mientras camina hacia el arco de Javier Burrai (segundo capitán) en ese momento levanta la mano y hace una seña aun jugador que estaba más cerca del golero para que le entregue.

Después la transmisión mostró como Joshué Quiñónez le colocó la cinta a Javier Burrai en el brazo, mientras Damián Diaz cruzaba por detrás del arco.

En redes sociales, decenas de aficionados han criticado la acción. ¿Se pronunciarán desde la directiva de Barcelona?

Me gustaría escuchar una explicación coherente sobre cómo llegó a parar la banda de capitán al cesped y la recogió Josué Quiñónez para dársela a Burrai.



A los videos me remito!



Cuidado @FabianBustosDT no sea culpable de todos los males y le estén haciendo lo mismo que a Celico. pic.twitter.com/V9Ssm4O5wu