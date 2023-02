Fabián Bustos dice que Barcelona no mereció perder ante Gualaceo

Fabián Bustos será el entrenador de Barcelona SC para la temporada 2023. Foto: Instagram Barcelona.

Andrés Ávila (D)

Fabián Bustos, director técnico de Barcelona SC, lamentó la derrota de su equipo en el debut de la LigaPro 2023, ante Gualaceo, y dijo que no fue merecida.

Según el estratega argentino, durante el compromiso que se jugó el sábado 25 de febrero de 2023, en el estadio Jorge Andrade Cantos, no hubo justicia y ganó quien no debía.



“En ningún momento merecimos perder, creamos varias opciones y no nos pitaron un penal. Ellos con poco se llevaron algo que no merecían, lo digo con respeto. Hoy siento que no hubo justicia”, declaró Fabián Bustos en la rueda de prensa postpartido.



El resultado del compromiso fue 2-1 a favor de Gualaceo. Jesús Preciado y Joaquín Vergés convirtieron para el local, mientras que, Jonatan Bauman descontó para Barcelona SC.

El VAR fue protagonista

Sin ninguna duda el gran protagonista del partido fue el VAR, ya que la herramienta permitió que se cobren dos penales, uno para Barcelona SC y otro para Gualaceo.



Pese a eso, para Fabián Bustos la herramienta tecnológica tuvo errores, que terminaron influyendo en el partido.



“Hay una jugada puntual de Portocarrero, un penal con el VAR y no la revisaron, por favor pónganla y mírenla. No hay que quitarle mérito al rival, pero me parece que con VAR hay algunas cosas y errores que se comete”, atizó Bustos.

Barcelona cometió errores

El estratega argentino también reconoció que las dos anotaciones que le anotaron en su debut en la LigaPro llegaron por culpa de ellos mismo y no mérito propio del rival.



“Los goles que nos hicieron son culpa nuestra, un tiro de esquina que no lo sacamos varios rebotes. No puedo creer el penal que no ha cobrado (Portocarrero) y el que ha cobrado (Gualaceo)”, puntualizó.

