¿Cuándo juega Liga ante Deportivo Cuenca en LigaPro?

Liga visitará al Deportivo Cuenca, en el inicio de la LigaPro, la noche del viernes 24 de febrero del 2023.

El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la capital azuaya desde las 19:00.

Será el primer encuentro oficial del campeonato ecuatoriano de la Serie A.

Los albos llegan al inicio de temporada entre los principales favoritos para disputar los títulos en LigaPro y Copa Ecuador. Además, los universitarios jugarán en la Copa Sudamericana.

¿Cómo llega Liga?

LDU viajará a Cuenca en la noche de este 23 de febrero del 2023. En horas de la mañana el equipo universitario se entrenó en el complejo de Pomasqui.

Luis Zubeldía, DT de Liga, tiene a casi todo su equipo. Solo está en duda José Quinteros, quien no participó del último cotejo.

Precisamente LDU llega de jugar sus últimos dos partidos amistosos ante Deportivo Cuenca por la final de la Copa de Campeones 'Edgardo Bauza', torneo que lo ganaron precisamente los albos y en el que también participaron Barcelona y Aucas.

El último domingo Liga se impuso 3-0 al Cuenca y ganó así el torneo amistoso que fue además un homenaje al 'Patón' Edgardo Bauza.

Precios de entradas

En Cuenca, el 'Expreso Austral' todavía se comercializa abonos para la temporada 2023.

Además, para el cotejo ante Liga están a la venta entradas en las boleterías del estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Se la comercializa desde las 10:00 de este 23 de febrero del 2023.

Los precios:

General: USD 10

Preferencia: USD 15

Tribuna: USD 20

Palco: USD 30

Los boletos también se venden en la página web del club azuayo.

La primera fecha de la LigaPro 2023

Fecha 1 - LigaPro

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca​

25 de febrero

Partido: Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues ​

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

