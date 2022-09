Cristiano Ronaldo quiere ampliar su legado en el Mundial y en la Eurocopa

Cristiano Ronaldo anota un gol con Portugal ante Irlanda. Foto: Archivo / EFE

Agencia EFE

El delantero Cristiano Ronaldo está motivado para el Mundial Catar 2022 y la Eurocopa de 2024. 'CR7' fue homenajeado en el fútbol portugués y señaló que su camino en el fútbol está lejos de terminar.

El crack luso fue premiado anoche durante la gala Quinas de Oro, organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol en las afueras de Lisboa, como el mejor goleador de la selección.



"Es un orgullo recibir un premio de esta categoría como mejor marcador de la selección", dijo el jugador del Manchester United.



Aprovechó también para lanzar un mensaje claro sobre su futuro: "Mi camino todavía no terminó. Me siento motivado y mi ambición está muy arriba".



"Estoy en la selección con muchos jugadores jóvenes y con un futuro extraordinario y quiero seguir con la selección en el Mundial y en la Eurocopa 2024", lanzó Ronaldo según recogen medios locales.



El jugador -que a sus 37 años suma 117 goles en 189 partidos- se encuentra en Lisboa con la selección para los encuentros contra Chequia y España, de Liga de Naciones, de los próximos días.



En la gala fueron distinguidos también los entrenadores José Mourinho -que cumple 22 años como técnico- y Abel Ferreira.

Elogiado por sus compañeros

El medio portugués Bruno Fernandes no se mostró sorprendido por la intención de Cristiano Ronaldo porque es el "mejor" del mundo y seguirá superando barreras que otros no consiguen.

"Sabemos que Cristiano quiere alcanzar cosas que otros nunca consiguieron. Va a tener siempre la misma importancia. Es el mejor jugador del mundo y va a continuar superando barreras que otros no consiguen", dijo en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.



Fernandes, que está concentrado con la selección de Portugal para los partidos de Liga de Naciones ante República Checa y España, dijo que quien creyese que Cristiano no quería estar en esta Eurocopa "no lo conoce".



"Sabemos bien la resiliencia, el gusto y la ambición que ha mostrado a lo largo de los años. No es una novedad", dijo Fernandes, que comparte vestuario con el delantero de Madeira en el Manchester United.