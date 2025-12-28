(Video) Cristiano Ronaldo confiesa que su gran obsesión es llegar a los 1 000 goles

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo no esconde su ambición.

A sus casi 41 años, el delantero del Al Nassr sigue persiguiendo récords y este sábado 28 de diciembre, durante los Globe Soccer Awards 2025, reveló cuál es su meta más grande antes de dejar las canchas: convertirse en el primer futbolista en la historia en llegar a los 1 000 goles oficiales.

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Obsesionado con un récord histórico

Ronaldo recibió el premio a Mejor Jugador de Oriente Medio, superando a figuras como Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

Durante su discurso, el portugués reafirmó que sigue motivado y con la misma pasión competitiva que lo ha definido durante dos décadas.

“Todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegue, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que lo lograré si no hay lesiones”, afirmó.

El luso también destacó el cariño por la gala y dedicó unas palabras especiales para su familia, especialmente su esposa.

Cristiano Ronaldo tiene una cosa clara: quiere seguir jugando al fútbol ⚽️



"Es difícil seguir, pero la pasión es más grande para mí. Estoy muy motivado, mi objetivo es ganar más trofeos y llegar al número que todos sabéis"#GlobeSoccer pic.twitter.com/iqyvWOAZCa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 28, 2025

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Cristiano Ronaldo sigue marcando a ritmo histórico

CR7 cerrará el 2025 con números impresionantes.

Con su doblete del 27 de diciembre, acumuló 956 goles oficiales, una marca repartida entre Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la Selección de Portugal (156 tantos).

Solo en esta temporada ha anotado 40 goles, consolidándose nuevamente como el máximo artillero de su liga y manteniendo un récord excepcional que es el de anotar en 14 temporadas distintas 40 goles o más.

Su ambición por alcanzar los 1 000 tantos es más realista de lo que parece. Si mantiene el ritmo de sus últimos años, podría acercarse a esa cifra en dos o tres temporadas.

Último partido del año, una oportunidad más para seguir sumando

Cristiano aún tiene un compromiso más en este 2025.

El martes 30 de diciembre, Al Nassr visitará al Al-Ettifaq en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, donde el portugués buscará recortar aún más la distancia hacia su meta.

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