(Video) Cristiano Ronaldo marca doblete con Al Nassr y queda a 44 goles de las mil anotaciones

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo quiere despedir el 2025 de la manera que mejor lo define: haciendo goles. Este sábado 27 de diciembre, en el penúltimo partido del año para el Al Nassr, el portugués volvió a ser protagonista al marcar un doblete en el triunfo 3-0 frente al Al-Okhdood Club.

El equipo dirigido por Jorge Jesus mantiene un rendimiento impecable en la Liga Profesional de Arabia Saudita, donde registra 10 victorias en 10 partidos, con Ronaldo como máximo referente ofensivo.

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CR7 sigue rompiendo récords

El astro portugués, que está por cumplir 41 años, continúa firme en su ambicioso objetivo de alcanzar los 1 000 goles oficiales, una marca que ningún futbolista ha logrado en la historia.

Con su doblete, Cristiano llegó a 956 goles en su carrera, repartidos entre clubes y selección (156 con Portugal).

Solo en el 2025 acumula 40 anotaciones, consolidándose —una vez más— como el jugador más determinante de su liga.

Hard work is the way to success! pic.twitter.com/lJZRRud3pz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2025

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Así fueron los goles de Cristiano ante Al-Okhdood

Abrió el marcador el exjugador del Real Madrid a los 31′, al anotar a puerta vacía, en boca de gol, un centro de Abdulelah Al Amri.

El segundo fue en la última acción antes del intermedio cuando recibió un pase desde la derecha del croata Marcelo Brozovic que remató de tacón y superó otra vez al brasileño Samuel Portugal.

João Félix cerró la goleada 3-0 en tiempo añadido.

Con 12 goles en las primeras diez fechas, Ronaldo es el máximo artillero de la liga saudí.

⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo (Doublé) 🐐



CRISTIANOOOO POUR SON 956e BUT 🔥



45+3’ | Al Nassr 2 – 0 Al Okhdood pic.twitter.com/N602d8rLxl — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 27, 2025

Última oportunidad del año para seguir sumando goles

Cristiano Ronaldo aún tiene un partido más en el 2025.

El próximo martes 30 de diciembre, Al Nassr visitará al Al-Ettifaq en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, donde CR7 buscará seguir acercándose a la barrera de los 1000 tantos.

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