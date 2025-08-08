Cristiano Ronaldo volvió a encender el debate sobre el Balón de Oro con una declaración breve, pero contundente, horas después de que la revista France Football publicara los nombres de los 30 finalistas en la categoría masculina.

En esa lista no figura el nombre de Cristiano Ronaldo y tampoco el de Lionel Messi, con quien dominó este galardón desde 2008 y 2023. Entre los dos ganaron 13 de las 15 entregas. Solo Luka Modric (2018) y Karim Benzema (2022) interrumpieron su reinado.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro?

El 7 de agosto, tras la victoria del Al-Nassr por 4-0 sobre Rio Ave en un amistoso, el portugués fue consultado sobre la lista de nominados para la edición 2025, de la que quedó fuera.

Sin dudarlo, respondió: “eso para mí es ficticio”. La frase, pronunciada después de un partido en el que brilló con tres goles y dos asistencias de Joao Félix, reabrió el debate sobre este galardón.

No es la primera vez que el astro luso cuestiona el premio que otorga la revista France Football. En otras oportunidades, Cristiano ha dejado entrever que los criterios para determinar al ganador no siempre responden al rendimiento deportivo.

Sus críticas han apuntado a la influencia de factores extradeportivos, campañas mediáticas y la preferencia por ciertos nombres, dejando la sensación de que, para él, el galardón no siempre refleja al mejor jugador de cada temporada.

A lo largo de su carrera, Ronaldo ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la historia del Balón de Oro. Lo ganó en cinco ocasiones, la primera en 2008, cuando todavía vestía la camiseta del Manchester United y su irrupción en la élite europea parecía imparable.

Luego llegaron sus últimas cuatro conquistas con el Real Madrid, en 2014, 2015, 2016 y 2017, años marcados por su dominio en la Champions League y su capacidad goleadora en todas las competiciones.

La ausencia de su nombre en la lista de este año, aunque esperada por algunos debido a su presente en el fútbol saudí, no deja de generar debate. En el amistoso contra Rio Ave, CR7 demostró que su instinto goleador sigue intacto. Sus tres goles y la sociedad que mostró con Joao Félix fueron una muestra de que, a los 40 años, continúa siendo determinante.

Nominados al Balón de Oro 2025:

Alexis Mac Allister (Argentina) Lautaro Martínez (Argentina) Vinicius Junior (Brasil) Raphinha (Brasil) Virgil van Dijk (Países Bajos) Denzel Dumfries (Países Bajos) Ousmane Dembélé (Francia) Kylian Mbappé (Francia) Desiré Doué (Francia) Michael Olise (Francia) Jude Bellingham (Inglaterra) Harry Kane (Inglaterra) Declan Rice (Inglaterra) Cole Palmer (Inglaterra) Lamine Yamal (España) Pedri (España) Fabián Ruiz (España) Nuno Mendes (Portugal) João Neves (Portugal) Vitinha (Portugal) Mohamed Salah (Egipto) Erling Haaland (Noruega) Gianluigi Donnarumma (Italia) Serhou Guirassy (Guinea) Viktor Gyökeres (Suecia) Achraf Hakimi (Marruecos) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) Robert Lewandowski (Polonia) Scott McTominay (Escocia) Florian Wirtz (Alemania)

