Cristian Nasuti tiene el aval estadístico sobre Luis Fragozo

Cristian Nasuti, entrenador de Emelec, encendió la hoguera de la polémica la noche del lunes 27 de julio de 2026 luego de la derrota 2-1 ante el Deportivo Cuenca por la fecha 22 de la Liga Pro por una llamativa declaración sobre Luis Fragozo.

Cristian Nasuti critica a Luis Fragozo

Cristian Nasuti fue abordado en los exteriores del Alejandro Serrano por un grupo de hinchas que le mostraron su apoyo pese a la derrota y pedían más participación de Luis Fragozo, juvenil de 16 años de edad.

El argentino, ante la solicitud de mejores resultados por parte de los agitados hinchas, indicó que “es lo que hay“, a lo que la inmediata respuesta de sus interlocutores fue preguntar por la principal promesa de la cantera azul.

“Fragozo te da 40 minutos, se muere; cada partido que inicia te da medio tiempo, nada más“, fue la contundente respuesta del entrenador ante la insistencia de los hinchas por ver en cancha durante más tiempo al mediocampista.

Las palabras del ‘Tano’ se respaldan con las estadísticas, las cuales dejan en evidencia que el juvenil jugador, en lo que va de la temporada de la Liga Pro, jugó un promedio de 39 minutos en los 17 partidos en los que fue utilizado.

Transfermarkt detalla que fue titular en cuatro encuentros y que solo ante Leones FC, en la derrota 2-0 en el Olímpico de Ibarra, completó todos los minutos. En el resto fue sustituido o requerido como pieza de recambio.

Ante el Cuenca, inició el duelo en el banco de suplentes. En el inicio del segundo tiempo, Nasuti lo hizo ingresar en lugar del uruguayo Gonzalo Nápoli, de floja presentación, cuyo aporte en 18 juegos se resume en cero goles y cero asistencias.

Nasuti intenta enrumbar a Emelec

Cristian Nasuti está vinculado a Emelec desde el 2025, cuando fungió como director de las divisiones formativas. Posterior a ello, formó parte del cuerpo técnico de su compatriota Jorge Célico y también actuó como interino.

Este año estuvo como interino en los triunfos ante Universidad Católica y Macará en el George Capwell por las jornadas 15 y 16 de la Liga Pro, tras la salida del uruguayo Vicente Sánchez, de poca productividad en su corto paso por Ecuador.

Desde la fecha 17 fue confirmado como entrenador principal para lo que resta de la temporada. A los dos primeros éxitos le sumó uno más, tres empates y dos derrotas, una de 6-1 ante Independiente del Valle y otra 2-1 contra el Cuenca en el Alejandro Serrano.

En la tabla de posiciones, el ‘Bombillo’ es décimo con 28 puntos, uno más que Libertad FC, el undécimo clasificado con boleto directo al hexagonal en el que se definirán los dos equipos que el siguiente año competirán en la Serie B.

Pese a su irregular campaña, está a cuatro unidades de Liga de Quito, el último clasificado para el hexagonal en donde se definirá al campeón y los tres cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana.

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