La Copa Libertadores 2024 llegará a su fin el sábado 30 de noviembre de 2024 en el estadio Monumental de River Plate. Los equipos brasileños Atlético Mineiro y Botafogo son los que disputarán el título.

Por sexto año, la Copa Libertadores tendrá como finalistas a dos equipos de Brasil. Esto se repitió en 2022 (Flamengo vs. Atlético Paranaense), 2021 (Palmeiras vs. Flamengo), 2020 (Palmeiras vs. Santos), 2006 (Inter vs. Sao Paulo) y 2005 (San Paulo vs. Atlético Paranaense).

Más noticias:

En la final de 2024 estará presente el ecuatoriano Alan Franco, jugador formado en Independiente del Valle y que defiende al Atlético Mineiro, el gran candidato para levantar el trofeo de la Libertadores.

El campeón también sacará su boleto para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año en Estados Unidos. Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Palmeiras y River Plate estarán en representación de la Conmebol.

Para el 2025, Ecuador estará representado por Independiente del Valle, como ganador de la primera fase de la Liga Pro; y El Nacional, finalista de la Copa Ecuador, que empezará en la fase uno de eliminación.

Los otros dos representantes saldrán del segundo finalista de la Liga Pro (fase de grupos), y del tercer mejor ubicado en la tabla acumulada (fase dos de eliminación).

¿Cómo es el formato de la Libertadores?

La fase uno está diseñada para seis equipos: uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En la fase dos se integran dos equipos de Brasil, Chile y Colombia; más un equipo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, los tres ganadores de la fase uno.

En la fase tres participarán los ocho ganadores de la fase dos.

La fase de grupos estará conformada por cinco equipo de Brasil y Argentina, dos de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los campeones de la Libertadores y Sudamericana 2024, y los cuatro ganadores de la fase tres.

Los 16 mejores avanzan a los octavos de final y se eliminan hasta que los dos mejores lleguen a la gran final.

Equipos clasificados:

Argentina: Estudiantes de La Plata.

Bolivia: San Antonio Bulo Bulo.

Brasil: Flamengo, Botafogo, Palmeiras y Fortaleza.

Chile: Colo-Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique y Ñublense.

Colombia: Atlético Bucaramanga

Ecuador: Independiente del Valle y El Nacional.

Paraguay: Olimpia, Libertad y Cerro Porteño.

Perú: Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima.

Uruguay: Peñarol, Nacional y Boston River.

Venezuela: Carabobo, Deportivo Táchira, Universidad Central y Monagas.

San viernes