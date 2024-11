La segunda etapa de la Liga Pro está a dos partidos de finalizar el calendario. Independiente del Valle y Liga de Quito son los principales candidatos para quedarse con el primer puesto.

Las dos fechas finales de la Liga Pro tomaron mayor relevancia por los tres puntos que Liga de Quito perdió por disposición de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero que están en etapa de apelación.

En la Liga Pro está en juego el equipo finalista de la segunda etapa o definir al campeón de forma directa, los cupos a torneos internacionales y los dos conjuntos que en el 2025 jugarán en la Liga Pro Serie B.

En la jornada 14 destacan los encuentros de Universidad Católica vs. Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa y el Independiente del Valle vs. Macará en el Complejo de los del Valle en el sur oriente de Quito.

En la zona del descenso jugarán en horario unificado Deportivo Cuenca vs. Libertad en el Alejandro Serrano Aguilar; Cumbayá vs. Orense en el Olímpico Atahualpa; y Emelec vs. Imbabura en el George Capwell.

Otro de los partidos destacados es el de Técnico Universitario vs. Barcelona Sporting Club en el Bellavista de Ambato. Se espera casa llena para mirar este encuentro que puede poner más cerca a los guayaquileños de la Copa Libertadores 2025.

Pero ese no es el único atractivo de este duelo. También estarán frente a frente los dos máximos goleadores ecuatorianos de la Liga Pro.

Diego Armas vs. Janner Corozo

El paraguayo Alex Arce, delantero de Liga de Quito, es el goleador de la Liga Pro con 21 goles.

El segundo lugar le corresponde al colombiano Jeison Medina que tiene 19. En la primera etapa jugó con Aucas y en la segunda con Independiente del Valle.

El primer ecuatoriano en la lista es Diego Armas. El deportista de 34 años es el capitán de los ambateños y su principal carta ofensiva. Anotó 18 tantos y dio cinco asistencias.

El mediocampista quiteño le marcó a Mushuc Runa (3), Imbabura (3), Cumbayá (2), Aucas (2), Orense (2), Universidad Católica (2), Macará (1), Deportivo Cuenca (1), Libertad (1) y Liga de Quito (1).

Según Transfermarkt, Armas tiene jugados en la Liga Pro 2 188 minutos, es decir, anota un gol cada 121 minutos.

Janner Corozo comparte el quinto lugar con el argentino Pablo Magnín del Deportivo Cuenca. Tiene 15 goles y siete asistencias en 27 partidos con Barcelona SC.

En cancha tiene 2 038 minutos y su promedio goleador es de un tanto cada 135 minutos.

Le anotó a Delfín (3), Imbabura (2), Independiente del Valle (2), Emelec (2), Cumbayá (2), Macará (1), Deportivo Cuenca (1), Delfín (1) y Aucas (1).

El buen presente lo llevó a ser citado para la Copa América Estados Unidos 2024 y para las eliminatorias al Mundial 2026.

Diego Armas (c), jugador de Técnico Universitario.

