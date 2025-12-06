Claudio Spinelli rompe sus récords y guía el título de Independiente del Valle

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Claudio Spinelli vive su mejor temporada como futbolista profesional. El delantero argentino fue decisivo para que Independiente del Valle se consagrara campeón de la Serie A del fútbol ecuatoriano 2025 este 6 de diciembre, luego de empatar 1-1 contra Libertad en Chillo Jijón.

Su gol, al minuto 45+3, aseguró la corona para los rayados del Valle y lo confirmó como una de las figuras del fútbol ecuatoriano.

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Claudio Spinelli Independiente del Valle

Con 28 años, Spinelli convirtió 20 goles en el campeonato ecuatoriano y fue la principal carta ofensiva de Independiente del Valle.

Su presencia en el área, su capacidad de presión y su instinto goleador le dieron identidad al ataque del equipo, que también tuvo una destacada actuación en la Copa Sudamericana, donde alcanzó las semifinales. La regularidad del argentino marcó la diferencia en el torneo.

Le anotó a Liga de Quito, a Emelec y a Universidad Católica… incluso hizo un ‘hat-trick’ ante Deportivo Cuenca. Una campaña para ‘enmarcar’.

Rompió su récords

La campaña 2025 lo consagra y rompe todos sus registros personales. Antes de llegar al ‘club diferente’, Claudio Spinelli había tenido un recorrido con altibajos.

Debutó en Tigre en 2017, y aunque brilló en el fútbol formativo con 73 goles, en el primer equipo tuvo pocas oportunidades.

Su carrera tomó un impulso en San Martín de San Juan, pasó por Italia con el Crotone, volvió a Argentina con Argentinos Juniors y defendió camisetas en Uruguay, Eslovenia, Israel y Ucrania.

Entre 2022 y 2024 jugó en Lanús, Deportivo Maldonado, Defensor Sporting y Bnei Sakhnin. Hasta entonces, acumulaba 31 goles profesionales, según datos de Transfermarkt.

Todo cambió en su llegada a Independiente del Valle ern enero de 2025. El presente lo encuentra con un título nacional, contrato hasta 2027 y convertido en figura e ídolo para la afición.

Enlace externo: La Serie A de Ecuador

Spinelli apareció otra vez este 6 de diciembre del 2025, al anotar el gol del empate del IDV ante Libertad, lo que fue suficiente para que los rayados se consagraran otra vez como campeones del Ecuador.

El ariete argentino fue clave en el esquema del DT Javier Rabanal y gritó campeón de Ecuador 2025 con Independiente del Valle.







