Claudio Spinelli vive en Ecuador el momento más dulce de su carrera. El delantero argentino, nacido en Buenos Aires el 21 de junio de 1997, ha encontrado en Independiente del Valle el escenario ideal para mostrar su mejor versión.

En apenas ocho meses en Independiente del Valle, Claudio Spinelli tiene números que superan todo lo que había logrado en más de siete años de trayectoria profesional, tanto en Argentina, Uruguay, Italia, Eslovenia, Israel y Ucrania.

Claudio Spinelli, un peregrino del fútbol

Antes de su llegada al club de Sangolquí para la temporada 2025, el recorrido de Claudio Spinelli fue un camino lleno de altibajos. Su historia comenzó en Tigre, donde debutó profesionalmente en 2017. En las divisiones inferiores y la reserva, marcó 73 goles, pero en el primer equipo apenas tuvo 23 minutos repartidos en dos partidos, bajo las órdenes de Fabián Castro y Facundo Sava.

La falta de oportunidades lo llevó a San Martín de San Juan, donde mostró su primer destello de efectividad con siete goles y una asistencia en 13 encuentros. Su rendimiento le abrió la puerta a su primera experiencia internacional en el Crotone, en la Serie B de Italia.

Allí, en seis partidos, marcó un solo tanto antes de regresar a Argentina para jugar en Argentinos Juniors, donde sumó 17 partidos y dos goles.

En 2020, su carrera dio un giro inesperado con su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde tuvo como entrenador a Diego Maradona. Sin embargo, no logró convertir en los nueve partidos que disputó y una lesión en el tobillo lo apartó de las canchas durante cuatro meses, frenando su proyección.

Su recuperación lo llevó al fútbol de Eslovenia para disputar la Koper, y posteriormente al Oleksandriya de Ucrania. En esos dos clubes, acumuló 49 partidos y cinco goles.

A partir del segundo trimestre de 2022 hasta finales de 2024, su camino se volvió itinerante: jugó en Lanús (Argentina), Deportivo Maldonado y Defensor Sporting (Uruguay) y en el Ihud Bnei Sakhnin de Israel. En total, en esos tres años y cuatro equipos, disputó 68 partidos y convirtió 16 goles.

Hasta ese momento, según datos de Transfermarkt, Spinelli acumulaba 31 goles en toda su carrera profesional. Sin embargo, todo cambió en su llegada a Independiente del Valle.

Ecuador, el lugar en el mundo de Spinelli

En la temporada 2025, disputó 32 partidos entre Liga Pro, Copa Ecuador, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, registrando 17 goles. Esa cifra no solo es la mejor marca personal en un solo equipo, sino que, además, representa más de la mitad de todos los tantos que había conseguido en sus siete años previos como profesional.

El impacto es aún más notable si se considera el tiempo. En apenas ocho meses en Ecuador, Spinelli ha producido un rendimiento goleador que en el pasado le tomó siete temporadas y múltiples clubes alcanzar.

Su olfato en el área, su capacidad para aprovechar centros y su movilidad en el frente de ataque han convertido al argentino en una de las figuras de IDV en el 2025.

Equipo Partidos Goles Asistencias Independiente del Valle 32 17 2 Defensor Sporting 18 9 San Martín (SJ) 13 7 1 Deportivo Maldonado 24 5 1 Koper 29 3 1 FK Oleksandriya 19 2 2 Ihud Bnei Sakhnin 10 2 Argentinos Jrs. 17 2 1 Crotone 6 1 Lanús 16 Gimnasia 9 Tigre 2 Totales 195 48 8

